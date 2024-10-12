https://crimea.ria.ru/20241012/v-glavnoy-roli-artek-v-krymu-snimayut-detskiy-film-1141038959.html

В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм

В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм - РИА Новости Крым, 12.10.2024

В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм

"Тишина на площадке! Камера! Мотор!" – после этих команд, кажется, весь "Артек" замирает. На территории лагеря "Морской", где сегодня проходят съемки,... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T20:18

2024-10-12T20:18

2024-10-12T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. "Тишина на площадке! Камера! Мотор!" – после этих команд, кажется, весь "Артек" замирает. На территории лагеря "Морской", где сегодня проходят съемки, устанавливается звенящая тишина. Члены съемочной группы шепотом просят всех сойти с дороги: быстро-быстро, а то попадете в кадр.Отряд артековцев в окружении операторов проходит по дороге, главный герой что-то говорит своему другу. Казалось бы, очень простая задача. Но дети ходят и ходят туда-сюда дубль за дублем: то слишком далеко ушли, то слишком быстро, то герой не успел договорить свои реплики вовремя. Непростое это дело – кино снимать, понимают артековцы.Сиквел фильма "Артек. Большое путешествие: 1812" был задуман, поскольку первый фильм – "Артек. Большое путешествие" имел успех у публики. Его рейтинг на "Кинопоиске" сейчас 7,5, то есть довольно высокий.Дуэт "Кармен"Так актеры между собой называют двух режиссеров, по первым буквам имен – Карен Захаров и Армен Ананикян. Вместе они сняли уже не один десяток фильмов и сериалов.- Это у нас дуэт такой с Кареном давнишний, мы с ним уже давно работаем вместе. Где-то я сижу в режиссерском кресле, где-то он, - смеется режиссер, сценарист и продюсер Армен Ананикян.Сюжет второго фильма с первым никак не связан, рассказывает он. Есть два-три персонажа из предыдущей серии, среди которых пионервожатый Сергей Курочкин – его играет Михаил Галустян. Но в остальном это совершенно новая история.Выпытываем секретыПо сюжету, главный герой Митя Неверовский, который не очень хорошо ладит с родителями, попадает в "Артек", где ему многое не нравится. Вместе с очень смешным и забавным персонажем – сотрудником лагеря Андреем Андреевичем Птичкиным (его играет Роман Постовалов) Митя попадает сначала в 1925 год, когда в Крыму только начинают строить будущий Международный детский центр. Затем по ошибке, стремясь вернуться назад в будущее, герои перемещаются в 1812 год и знакомятся с героями Отечественной войны. Какие именно исторические персонажи показаны в фильме – пока секрет. "Увидите в кинотеатре", строго говорит журналистам Карен Захаров.Но тринадцатилетний исполнитель главной роли Тимофей Попович проговорился: в 1812 году он будет помогать своему далекому предку. А поскольку фамилия его персонажа Неверовский, можно предположить, что его пращуром был прославленный генерал русской армии, ветеран наполеоновских войн Дмитрий Петрович Неверовский.В главной роли – "Артек"А на самом деле одно их самых сокровенных желаний актера Тимофея Поповича – самому отдохнуть в "Артеке", где сейчас так весело всем ребятам, кроме него. Он работает с утра до вечера, и проводить время с мальчишками и девчонками может только в перерыве между съемками.- Вот сегодня сцена с большими монологами, - вздыхает он. – Но попробую все сделать, как надо.Артековцы в этом фильме не просто массовка – у многих из них есть настоящие актерские роли со словами. Дети очень талантливые, говорит режиссер Карен Захаров, но работать с ними трудно.Море видят по ночам"Я здесь директор!" - говорит во время съемки Роман Постовалов настоящему директору, которого играет Виталий Гогунский. Хотя на самом деле Андрей Андреевич Птичкин не директор "Артека", а всего лишь очень хочет им быть.- Моего героя зовут Птичкин Андрей Андреевич, он такой карьерист, хотел всегда стать директором лагеря. Но, к сожалению, когда предыдущий директор уходит на пенсию, на его место назначают другого. Конечно, мой герой расстроен, но приключения, которые происходят с ним и с маленьким героем этого фильма, потихонечку учат его, что не это самое главное, - рассказывает актер.Ради съемок в детском фильме он отложил все проекты, включая съемки в шоу "Уральских пельменей". В этой работе ему нравится все, кроме одного: за две недели в "Артеке" искупаться в море так и не удалось.Актер, музыкант, певец и композитор Виталий Гогунский больше всего известен публике как простоватый и не очень умный Кузя из сериала "Универ". Но в этой картине он играет рафинированного интеллигента – директора "Артека", и одновременно красного командира в 1925 году.- Я тут играю две роли, и мне интереснее вторая роль, она очень непростая, там довольно сложный грим. Этот красный командир - квинтессенция персонажей, которые нам известны, и за основу взят один из моих любимых образов в кино - это Василий Иванович Чапаев, которого играл легендарный Бабочкин. Мне всегда хотелось сыграть такую роль, и тут такое предложение.В детстве Виталию Гогунскому не удалось побывать в "Артеке": он отдыхал у бабушки и дедушки в деревне, копал с ними картошку. И вот теперь отчасти сбылась его детская мечта.- Вот сейчас у меня перерыв, я могу сходить на пляж, - улыбается он.Фильм "Артек. Большое путешествие: 1812" учит детей любви к Родине, которая начинается с малого – с уважения к собственной семье, к истории своего рода и своей страны, подчеркнул режиссер Армен Ананикян.- Любовь к семье. Помните, с чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре, то есть со своей семьи. Эта любовь к Родине и проявляется через призму любви к родителям, близким.На экраны картина должна выйти в июне 2025 года, когда Международный детский центр "Артек" будет отмечать свой столетний юбилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинДиректор "Артека" возглавил Всероссийский родительский комитетВ "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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