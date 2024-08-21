https://crimea.ria.ru/20240821/v-artek-priekhal-tsirk-chto-pokazhut-rebyatam-v-den-pamyati-yuriya-nikulina-1139784151.html

В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина

В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина

В Международном детском центре "Артек" проходит гала-концерт фестиваля "Дорога к цирку", посвященный Дню памяти великого клоуна Юрия Никулина. Свои номера... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T20:51

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мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Международном детском центре "Артек" проходит гала-концерт фестиваля "Дорога к цирку", посвященный Дню памяти великого клоуна Юрия Никулина. Свои номера покажут дети-артисты, которые стали победителями фестиваля.В фестивале участвуют маленькие артисты из всех регионов России. Республику Крым представляют ребята из Ялты. Дети работают в разных цирковых жанрах, нет только клоунов, подчеркнул Максим Никулин. Клоунада - самый сложный жанр, для которого нужен взрослый опыт. Но в остальных амплуа дети выступают не хуже взрослых."Сегодня работает наша прошлогодняя победительница, замечательная девочка, гимнастка Камилла Степанова, которая золотой приз взяла в прошлом году. Она сегодня финалит программу Московского цирка на Цветном бульваре", - рассказал Максим Никулин.Фестиваль проводит благотворительный фонд имени Юрия Никулина, цель которого - поддержка ветеранов цирка и продвижение юных талантов. Об этом рассказала Ирина Зайцева – исполнительный директор благотворительного фонда "Цирк и милосердие"."Тематическая смена, длится 21 день. Приезжают педагоги к ребятам, наши педагоги из школы Никулина, из единственного в стране учебного заведения, циркового училища имени Румянцева - Карандаша. Они преподают ребятам", - сказала она.День памяти великого артиста и клоуна проходит для артековцев девятой смены. Ее участниками стали более трех тысяч детей из 87 регионов РФ и 25 стран, в числе которых Армения, Беларусь, Италия, Испания, Франция, США и другие. В рамках этой смены в лагерях Артека пройдет сразу несколько фестивалей: Международный фестиваль дружбы и спортивных возможностей, Международный фестиваль "Аниматика", Морской фестиваль "Море зовет".Среди гостей девятой смены – победители проекта "Без срока давности" Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Его цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.В рамках этой смены прошла также акция "Люди Артека", в ходе которой международный детский центр смогли посетить школьники из европейских стран. Для этого им надо было написать доклад об "Артеке", рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" журналист и публицист, член жюри конкурса, дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова.Читайте также на РИА Новости Крым:Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистовОна хотела помирить США и СССР: нужна ли миру новая Саманта СмитКарен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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