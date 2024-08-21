Рейтинг@Mail.ru
В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240821/v-artek-priekhal-tsirk-chto-pokazhut-rebyatam-v-den-pamyati-yuriya-nikulina-1139784151.html
В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина
В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина
В Международном детском центре "Артек" проходит гала-концерт фестиваля "Дорога к цирку", посвященный Дню памяти великого клоуна Юрия Никулина. Свои номера... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T20:51
2024-08-21T20:54
мдц "артек"
цирк
крым
юрий никулин
новости крыма
максим никулин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139784358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_323de650145de6a917e600ea2424385c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Международном детском центре "Артек" проходит гала-концерт фестиваля "Дорога к цирку", посвященный Дню памяти великого клоуна Юрия Никулина. Свои номера покажут дети-артисты, которые стали победителями фестиваля.В фестивале участвуют маленькие артисты из всех регионов России. Республику Крым представляют ребята из Ялты. Дети работают в разных цирковых жанрах, нет только клоунов, подчеркнул Максим Никулин. Клоунада - самый сложный жанр, для которого нужен взрослый опыт. Но в остальных амплуа дети выступают не хуже взрослых."Сегодня работает наша прошлогодняя победительница, замечательная девочка, гимнастка Камилла Степанова, которая золотой приз взяла в прошлом году. Она сегодня финалит программу Московского цирка на Цветном бульваре", - рассказал Максим Никулин.Фестиваль проводит благотворительный фонд имени Юрия Никулина, цель которого - поддержка ветеранов цирка и продвижение юных талантов. Об этом рассказала Ирина Зайцева – исполнительный директор благотворительного фонда "Цирк и милосердие"."Тематическая смена, длится 21 день. Приезжают педагоги к ребятам, наши педагоги из школы Никулина, из единственного в стране учебного заведения, циркового училища имени Румянцева - Карандаша. Они преподают ребятам", - сказала она.День памяти великого артиста и клоуна проходит для артековцев девятой смены. Ее участниками стали более трех тысяч детей из 87 регионов РФ и 25 стран, в числе которых Армения, Беларусь, Италия, Испания, Франция, США и другие. В рамках этой смены в лагерях Артека пройдет сразу несколько фестивалей: Международный фестиваль дружбы и спортивных возможностей, Международный фестиваль "Аниматика", Морской фестиваль "Море зовет".Среди гостей девятой смены – победители проекта "Без срока давности" Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Его цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.В рамках этой смены прошла также акция "Люди Артека", в ходе которой международный детский центр смогли посетить школьники из европейских стран. Для этого им надо было написать доклад об "Артеке", рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" журналист и публицист, член жюри конкурса, дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова.Читайте также на РИА Новости Крым:Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистовОна хотела помирить США и СССР: нужна ли миру новая Саманта СмитКарен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139784358_217:0:1177:720_1920x0_80_0_0_6b150a76ae110480d60c67c61482da1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", цирк, крым, юрий никулин, новости крыма, максим никулин
В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина

В День памяти Юрия Никулина в "Артек" приехал цирк

20:51 21.08.2024 (обновлено: 20:54 21.08.2024)
 
© РИА Новости КрымЦирковой фестиваль в "Артеке"
Цирковой фестиваль в Артеке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Международном детском центре "Артек" проходит гала-концерт фестиваля "Дорога к цирку", посвященный Дню памяти великого клоуна Юрия Никулина. Свои номера покажут дети-артисты, которые стали победителями фестиваля.
"Этот фестиваль впервые проходит в Артеке. Мы специально не подгоняли под эту дату, но сегодня день памяти отца. И мне приятно, что так совпало, потому что для нас это лишний повод напомнить о том, что жил с нами такой человек", - сказал журналистам директор Цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.
В фестивале участвуют маленькие артисты из всех регионов России. Республику Крым представляют ребята из Ялты. Дети работают в разных цирковых жанрах, нет только клоунов, подчеркнул Максим Никулин. Клоунада - самый сложный жанр, для которого нужен взрослый опыт. Но в остальных амплуа дети выступают не хуже взрослых.
"Сегодня работает наша прошлогодняя победительница, замечательная девочка, гимнастка Камилла Степанова, которая золотой приз взяла в прошлом году. Она сегодня финалит программу Московского цирка на Цветном бульваре", - рассказал Максим Никулин.
© РИА Новости КрымФестиваль "Дорога в цирк"
Фестиваль Дорога в цирк - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым
Фестиваль "Дорога в цирк"
Фестиваль проводит благотворительный фонд имени Юрия Никулина, цель которого - поддержка ветеранов цирка и продвижение юных талантов. Об этом рассказала Ирина Зайцева – исполнительный директор благотворительного фонда "Цирк и милосердие".
"Тематическая смена, длится 21 день. Приезжают педагоги к ребятам, наши педагоги из школы Никулина, из единственного в стране учебного заведения, циркового училища имени Румянцева - Карандаша. Они преподают ребятам", - сказала она.
День памяти великого артиста и клоуна проходит для артековцев девятой смены. Ее участниками стали более трех тысяч детей из 87 регионов РФ и 25 стран, в числе которых Армения, Беларусь, Италия, Испания, Франция, США и другие. В рамках этой смены в лагерях Артека пройдет сразу несколько фестивалей: Международный фестиваль дружбы и спортивных возможностей, Международный фестиваль "Аниматика", Морской фестиваль "Море зовет".
В День памяти Юрия Никулина в Артек приехал цирк
В День памяти Юрия Никулина в Артек приехал цирк
В День памяти Юрия Никулина в Артек приехал цирк
Среди гостей девятой смены – победители проекта "Без срока давности" Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Его цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.
В рамках этой смены прошла также акция "Люди Артека", в ходе которой международный детский центр смогли посетить школьники из европейских стран. Для этого им надо было написать доклад об "Артеке", рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" журналист и публицист, член жюри конкурса, дочь писателя Юлиана Семенова Ольга Семенова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов
Она хотела помирить США и СССР: нужна ли миру новая Саманта Смит
Карен Шахназаров покажет в Артеке свой новый фильм
 
МДЦ "Артек"ЦиркКрымЮрий НикулинНовости КрымаМаксим Никулин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15В Крыму художники и ремесленники проведут мастер-классы для детей
20:51В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина
20:47Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"
20:20Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ
20:11Урожайность овощей снизилась в Крыму до 40% из-за жары и засухи
19:48Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение
19:31Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников
19:08В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет
18:45В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС
18:13Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе
18:02Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты
17:55Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие
17:21В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента России
16:52Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области
16:46Пожар в Симферопольском районе ликвидирован
16:32Мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев на Кубани
16:26В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио
16:06Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и Китаем
15:49В Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров
15:48Трафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
Лента новостейМолния