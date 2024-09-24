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"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 24.09.2024
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"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин
"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 24.09.2024
"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин
Ход строительных работ для развития лагеря "Артек" проверил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об своей работе в Крыму он написал в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.09.2024
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2024-09-24T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ход строительных работ для развития лагеря "Артек" проверил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об своей работе в Крыму он написал в Telegram-канале.Он также обратил внимание, что основные работы сосредоточены в детском лагере "Солнечный", где часть объектов уже готова. К 100-летнию "Артека" в следующем году, по словам Марата Хуснуллина, планируется завершить основной объем работ. Выполнение поставленных задач держат на особом контроле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваНадо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - МишустинВ Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – Минобороны
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мдц "артек", марат хуснуллин, новости, новости крыма, крым, детский отдых, строительство, благоустройство
"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин

Ход работ по развитию лагеря "Артек" в Крыму проверил Марат Хуснуллин

20:33 24.09.2024
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаХод работ по развитию лагеря "Артек" в Крыму проверил Марат Хуснуллин
Ход работ по развитию лагеря Артек в Крыму проверил Марат Хуснуллин
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ход строительных работ для развития лагеря "Артек" проверил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об своей работе в Крыму он написал в Telegram-канале.

"Сегодня проверил, как идут работы по развитию лагеря "Артек". Хочу сказать, что темп строители держат хороший, трудятся более 1 200 человек. В будущем этот лагерь сможет принять порядка 57 000 детей в год", – отметил Хуснуллин.

Он также обратил внимание, что основные работы сосредоточены в детском лагере "Солнечный", где часть объектов уже готова. К 100-летнию "Артека" в следующем году, по словам Марата Хуснуллина, планируется завершить основной объем работ. Выполнение поставленных задач держат на особом контроле.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаОсновные работы сосредоточены в детском лагере "Солнечный"
Основные работы сосредоточены в детском лагере Солнечный
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Основные работы сосредоточены в детском лагере "Солнечный"
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МДЦ "Артек"Марат ХуснуллинНовостиНовости КрымаКрымДетский отдыхСтроительствоБлагоустройство
 
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