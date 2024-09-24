"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин
Ход работ по развитию лагеря "Артек" в Крыму проверил Марат Хуснуллин
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаХод работ по развитию лагеря "Артек" в Крыму проверил Марат Хуснуллин
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ход строительных работ для развития лагеря "Артек" проверил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об своей работе в Крыму он написал в Telegram-канале.
"Сегодня проверил, как идут работы по развитию лагеря "Артек". Хочу сказать, что темп строители держат хороший, трудятся более 1 200 человек. В будущем этот лагерь сможет принять порядка 57 000 детей в год", – отметил Хуснуллин.
Он также обратил внимание, что основные работы сосредоточены в детском лагере "Солнечный", где часть объектов уже готова. К 100-летнию "Артека" в следующем году, по словам Марата Хуснуллина, планируется завершить основной объем работ. Выполнение поставленных задач держат на особом контроле.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаОсновные работы сосредоточены в детском лагере "Солнечный"
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Основные работы сосредоточены в детском лагере "Солнечный"
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