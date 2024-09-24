https://crimea.ria.ru/20240924/artek-smozhet-prinimat-v-god-57-000-detey--khusnullin-1140590003.html

"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин

"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 24.09.2024

"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – Хуснуллин

Ход строительных работ для развития лагеря "Артек" проверил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об своей работе в Крыму он написал в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T20:33

2024-09-24T20:33

2024-09-24T20:33

мдц "артек"

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Ход строительных работ для развития лагеря "Артек" проверил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об своей работе в Крыму он написал в Telegram-канале.Он также обратил внимание, что основные работы сосредоточены в детском лагере "Солнечный", где часть объектов уже готова. К 100-летнию "Артека" в следующем году, по словам Марата Хуснуллина, планируется завершить основной объем работ. Выполнение поставленных задач держат на особом контроле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу развития "Артека" планируется продлить на пять лет – ГоликоваНадо создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - МишустинВ Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – Минобороны

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", марат хуснуллин, новости, новости крыма, крым, детский отдых, строительство, благоустройство