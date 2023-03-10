https://crimea.ria.ru/20230310/v-sevastopole-zavershaetsya-stroitelstvo-filiala-arteka--minoborony-1127466999.html

В Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – Минобороны

В Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – Минобороны - РИА Новости Крым, 10.03.2023

В Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – Минобороны

Военные строители завершают возведение в Севастополе филиала "Артека" – центра "Корсунь", объект проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T14:09

2023-03-10T14:09

2023-03-10T14:10

михаил развожаев

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Военные строители завершают возведение в Севастополе филиала "Артека" – центра "Корсунь", объект проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что развитие военной и гражданской инфраструктуры города Тимур Иванов проверил в рамках своей рабочей поездки в войска Южного военного округа. На объектах он побывал вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Один из них – масштабный проект "историко-археологического парка, реализуемый на бывших землях Минобороны в районе древнего города Херсонес Таврический на территории в 30 Га. Почти готов уже второй объект рамках проекта.Здесь также будут построены музеи Крыма, Византии, античности и христианства. А детский художественно-эстетический центр уже полностью готов, и, по словам губернатора города Михаила Развожаева, "это великолепный подарок Севастополю к 240-летию".Ранее 10 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым он выехал с инспекцией на военные и социальные объекты строительства Минобороны, в числе которых – военный госпиталь на 150 койко-мест. В Минобороны уточнили, что в новом госпитале будут реанимационное, хирургическое, урологическое, эндоскопическое, диагностическое, травматологическое, кардиологическое, гинекологическое и ожоговое отделения, а также сосудистая хирургия и неврология. Здесь будут доступны все виды исследований, заявили в ведомстве.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса Хуснуллин рассказал о запланированных инфраструктурных проектах

https://crimea.ria.ru/20230310/rabotaet-300-voennykh-kak-idet-stroitelstvo-gospitalya-v-sevastopole-1127455496.html

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михаил развожаев, севастополь, мдц "артек", крым, новости крыма, министерство обороны рф, общество