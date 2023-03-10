https://crimea.ria.ru/20230310/rabotaet-300-voennykh-kak-idet-stroitelstvo-gospitalya-v-sevastopole-1127455496.html
Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе
Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе
Новый военный госпиталь в Севастополе будет рассчитан на 150 койко-мест. Строительные работы развернуты на площади 8,5 га. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T10:15
2023-03-10T10:15
2023-03-10T10:17
михаил развожаев
севастополь
общество
крым
новости крыма
армия и флот
вооруженные силы россии
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0a/1127455380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd224babf000389c7f7bcb0be88ebbd7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Новый военный госпиталь в Севастополе будет рассчитан на 150 койко-мест. Строительные работы развернуты на площади 8,5 га. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, который вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым выехал с инспекцией на объект.По его словам, в строительстве госпиталя задействованы военные строители – около 300 человек, а также больше 30 единиц спецтехники. Качество и скорость работы военных строителей оценены как высокие.Он также напомнил, что севастопольский регион благодаря своему географическому расположению является "идеальным местом" не только для рекреации, но и для лечения и реабилитации.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОВ Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условияхНа Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году
https://crimea.ria.ru/20230309/kogda-otkroyut-panoramu-sevastopolya-i-istoricheskiy-bulvar-1127436319.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0a/1127455380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bd9ac190e9b35d7d0570eca48c9ac561.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, общество, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, городская среда
Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе
Развожаев проинспектировал ход строительства военного госпиталя в Севастополе
10:15 10.03.2023 (обновлено: 10:17 10.03.2023)