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Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе
Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе
Новый военный госпиталь в Севастополе будет рассчитан на 150 койко-мест. Строительные работы развернуты на площади 8,5 га. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T10:15
2023-03-10T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Новый военный госпиталь в Севастополе будет рассчитан на 150 койко-мест. Строительные работы развернуты на площади 8,5 га. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, который вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым выехал с инспекцией на объект.По его словам, в строительстве госпиталя задействованы военные строители – около 300 человек, а также больше 30 единиц спецтехники. Качество и скорость работы военных строителей оценены как высокие.Он также напомнил, что севастопольский регион благодаря своему географическому расположению является "идеальным местом" не только для рекреации, но и для лечения и реабилитации.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОВ Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условияхНа Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году
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михаил развожаев, севастополь, общество, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, городская среда
Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе

Развожаев проинспектировал ход строительства военного госпиталя в Севастополе

10:15 10.03.2023 (обновлено: 10:17 10.03.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство
Строительство
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Новый военный госпиталь в Севастополе будет рассчитан на 150 койко-мест. Строительные работы развернуты на площади 8,5 га. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, который вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым выехал с инспекцией на объект.
"На площади 8,5 га развернуты строительные работы, здесь возводят больше 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станцию переливания крови и кислородную станцию", - сообщил губернатор.
По его словам, в строительстве госпиталя задействованы военные строители – около 300 человек, а также больше 30 единиц спецтехники. Качество и скорость работы военных строителей оценены как высокие.
"Медицинский комплекс будет сдан под ключ и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой", - пообещал губернатор.
Он также напомнил, что севастопольский регион благодаря своему географическому расположению является "идеальным местом" не только для рекреации, но и для лечения и реабилитации.
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