https://crimea.ria.ru/20230310/rabotaet-300-voennykh-kak-idet-stroitelstvo-gospitalya-v-sevastopole-1127455496.html

Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе

Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Работает 300 военных: как идет строительство госпиталя в Севастополе

Новый военный госпиталь в Севастополе будет рассчитан на 150 койко-мест. Строительные работы развернуты на площади 8,5 га. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T10:15

2023-03-10T10:15

2023-03-10T10:17

михаил развожаев

севастополь

общество

крым

новости крыма

армия и флот

вооруженные силы россии

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0a/1127455380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd224babf000389c7f7bcb0be88ebbd7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Новый военный госпиталь в Севастополе будет рассчитан на 150 койко-мест. Строительные работы развернуты на площади 8,5 га. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, который вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым выехал с инспекцией на объект.По его словам, в строительстве госпиталя задействованы военные строители – около 300 человек, а также больше 30 единиц спецтехники. Качество и скорость работы военных строителей оценены как высокие.Он также напомнил, что севастопольский регион благодаря своему географическому расположению является "идеальным местом" не только для рекреации, но и для лечения и реабилитации.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОВ Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условияхНа Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году

https://crimea.ria.ru/20230309/kogda-otkroyut-panoramu-sevastopolya-i-istoricheskiy-bulvar-1127436319.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, общество, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, городская среда