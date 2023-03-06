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Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T09:32
2023-03-06T09:33
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
новости
строительство
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Главе оборонного ведомства показали возведенные военными строителями многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Также Шойгу заслушал доклад о строящихся в Мариуполе комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детских садов и водоводе, который соединяет Ростовскую область и ДНР."Водовод из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона", - подчеркнули в ведомстве.Шойгу оценил работу военно-строительного комплекса и поблагодарил строителей Минобороны, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.Как сообщалось, более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом. По информации Минобороны, вода по нему начнет подаваться в апреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил наградыМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПутин собрал Совбез по антитеррору
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Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В Мариуполе министр обороны проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на стройплощадках. Министр обороны РФ проверил работу ВСК Минобороны России на Донбассе
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, мариуполь, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости, строительство, жилье
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Министр обороны Шойгу посетил Мариуполь и проверил работу по восстановлению Донбасса

09:32 06.03.2023 (обновлено: 09:33 06.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений", - говорится в сообщении.
Главе оборонного ведомства показали возведенные военными строителями многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Также Шойгу заслушал доклад о строящихся в Мариуполе комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детских садов и водоводе, который соединяет Ростовскую область и ДНР.
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"Водовод из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона", - подчеркнули в ведомстве.
Шойгу оценил работу военно-строительного комплекса и поблагодарил строителей Минобороны, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.
Как сообщалось, более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом. По информации Минобороны, вода по нему начнет подаваться в апреле.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФСВОМариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииНовостиСтроительствоЖилье
 
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