https://crimea.ria.ru/20230306/shoygu-proveril-rabotu-po-vosstanovleniyu-infrastruktury-donbassa-1127363112.html
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T09:32
2023-03-06T09:32
2023-03-06T09:33
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
новости
строительство
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Главе оборонного ведомства показали возведенные военными строителями многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Также Шойгу заслушал доклад о строящихся в Мариуполе комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детских садов и водоводе, который соединяет Ростовскую область и ДНР."Водовод из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона", - подчеркнули в ведомстве.Шойгу оценил работу военно-строительного комплекса и поблагодарил строителей Минобороны, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.Как сообщалось, более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом. По информации Минобороны, вода по нему начнет подаваться в апреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил наградыМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПутин собрал Совбез по антитеррору
https://crimea.ria.ru/20230227/vse-doma-v-mariupole-podklyuchat-k-otopleniyu-do-kontsa-goda--khusnullin-1127218593.html
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В Мариуполе министр обороны проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на стройплощадках. Министр обороны РФ проверил работу ВСК Минобороны России на Донбассе
2023-03-06T09:32
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PT0M57S
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, мариуполь, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости, строительство, жилье
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Министр обороны Шойгу посетил Мариуполь и проверил работу по восстановлению Донбасса
09:32 06.03.2023 (обновлено: 09:33 06.03.2023)