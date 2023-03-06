https://crimea.ria.ru/20230306/shoygu-proveril-rabotu-po-vosstanovleniyu-infrastruktury-donbassa-1127363112.html

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T09:32

2023-03-06T09:32

2023-03-06T09:33

сергей шойгу

министерство обороны рф

сво

мариуполь

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новые регионы россии

новости

строительство

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Главе оборонного ведомства показали возведенные военными строителями многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Также Шойгу заслушал доклад о строящихся в Мариуполе комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из девятиэтажных многоквартирных домов, школы, детских садов и водоводе, который соединяет Ростовскую область и ДНР."Водовод из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона", - подчеркнули в ведомстве.Шойгу оценил работу военно-строительного комплекса и поблагодарил строителей Минобороны, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.Как сообщалось, более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом. По информации Минобороны, вода по нему начнет подаваться в апреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил наградыМинус 500 боевиков и 40 единиц техники: сводка боев в Донбассе за суткиПутин собрал Совбез по антитеррору

https://crimea.ria.ru/20230227/vse-doma-v-mariupole-podklyuchat-k-otopleniyu-do-kontsa-goda--khusnullin-1127218593.html

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса. В Мариуполе министр обороны проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на стройплощадках. Министр обороны РФ проверил работу ВСК Минобороны России на Донбассе 2023-03-06T09:32 true PT0M57S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, мариуполь, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости, строительство, жилье