Рейтинг@Mail.ru
Путин собрал Совбез по антитеррору - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230303/putin-sobral-sovbez-po-antiterroru-1127332598.html
Путин собрал Совбез по антитеррору
Путин собрал Совбез по антитеррору - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Путин собрал Совбез по антитеррору
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T16:34
2023-03-03T16:34
владимир путин (политик)
совет безопасности рф
безопасность
россия
дмитрий медведев
валентина матвиенко
михаил мишустин
сергей шойгу
сергей нарышкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124987198_0:0:3233:1818_1920x0_80_0_0_fd2ce8dfc61e3d9e0ebe8386f5a6de86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.Также в совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие члены Совета безопасности.Президент России Владимир Путин ранее поручил российским силовикам взять под особый контроль российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии.Как сообщалось, 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГЭто теракт – Путин о событиях в Брянской областиУбийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124987198_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_c29e44512bb7867ec7b0be6c076a1ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), совет безопасности рф, безопасность, россия, дмитрий медведев, валентина матвиенко, михаил мишустин, сергей шойгу, сергей нарышкин
Путин собрал Совбез по антитеррору

Путин обсудил с членами Совбезома антитеррористическую защищенность

16:34 03.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"У нас сегодня один, но очень важный вопрос – о мерах и антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Колокольцев ", - сказал Путин.
Также в совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие члены Совета безопасности.
Президент России Владимир Путин ранее поручил российским силовикам взять под особый контроль российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии.
Как сообщалось, 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ
Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД
 
Владимир Путин (политик)Совет безопасности РФБезопасностьРоссияДмитрий МедведевВалентина МатвиенкоМихаил МишустинСергей ШойгуСергей Нарышкин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46Назван размер выплат пострадавшим от нападения ДРГ на Брянскую область
17:22Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье
16:59СК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт
16:50Дом не продан и деньги похищены: риелтор в Крыму получила срок
16:41Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте
16:34Путин собрал Совбез по антитеррору
16:12Минобороны России: за сутки сбит украинский истребитель Су-24 и 18 дронов
16:02Богомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из Брянска
15:44Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД
15:17В срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление - указ
15:16Резкое заявление политиков США о Крыме оценили в МИД России
15:03Когда в России изменится призывной возраст
14:43Власти Молдавии оценили скопление сил ВСУ на границе с Приднестровьем
13:54Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов
13:18Кремль отметит геройство мальчика во время теракта в Брянской области
12:40Последствия нападения украинских боевиков на Брянскую область – видео ФСБ
12:22Житель Крыма получил 7 лет за убийство собутыльника
12:06В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причину
11:53В Крыму из горящего дома спасли мужчину
11:23Пытался переплыть границу: в Крыму петербуржца осудили за госизмену
Лента новостейМолния