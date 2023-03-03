https://crimea.ria.ru/20230303/putin-sobral-sovbez-po-antiterroru-1127332598.html

Путин собрал Совбез по антитеррору

Путин собрал Совбез по антитеррору - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Путин собрал Совбез по антитеррору

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T16:34

2023-03-03T16:34

2023-03-03T16:34

владимир путин (политик)

совет безопасности рф

безопасность

россия

дмитрий медведев

валентина матвиенко

михаил мишустин

сергей шойгу

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124987198_0:0:3233:1818_1920x0_80_0_0_fd2ce8dfc61e3d9e0ebe8386f5a6de86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.Также в совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие члены Совета безопасности.Президент России Владимир Путин ранее поручил российским силовикам взять под особый контроль российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии.Как сообщалось, 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на пространстве СНГЭто теракт – Путин о событиях в Брянской областиУбийства в Брянской области были совершены из натовского оружия - МИД

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности рф, безопасность, россия, дмитрий медведев, валентина матвиенко, михаил мишустин, сергей шойгу, сергей нарышкин