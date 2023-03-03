Путин собрал Совбез по антитеррору
Путин обсудил с членами Совбезома антитеррористическую защищенность
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"У нас сегодня один, но очень важный вопрос – о мерах и антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Колокольцев ", - сказал Путин.
Также в совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие члены Совета безопасности.
Президент России Владимир Путин ранее поручил российским силовикам взять под особый контроль российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии.
Как сообщалось, 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, выдавлены на территорию Украины, после чего по ним был нанесен массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Проводится разминирование.
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