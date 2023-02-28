https://crimea.ria.ru/20230228/putin-poruchil-fsb-postavit-zaslon-na-puti-diversantov-s-ukrainy-1127261815.html

Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины

Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины

Президент России Владимир Путин поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз в РФ оружия. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T15:56

2023-02-28T15:56

2023-02-28T16:44

владимир путин (политик)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

пограничная служба фсб

украина

россия

граница

безопасность

сво

вооруженные силы россии

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз в РФ оружия.Одно из приоритетных направлений работы ФСБ – продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информации, отметил президент.Кроме того, по словам Путина, предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Кроме того, органам безопасности необходимо обязательно работать с людьми и помогать им в сложных ситуациях, поскольку люди – "ваша и наша надежная, самая главная опора", подчеркнул российский лидер.Также он поручил более четко отладить систему пропуска через границу беженцев, воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главное условие победы России"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииПослание Путина Федеральному Собранию: главные заявления

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Путин: под особым контролем ФСБ должен находиться российско-украинский участок границы (копия) Путин: под особым контролем ФСБ должен находиться российско-украинский участок границы 2023-02-28T15:56 true PT0M27S

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владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, украина, россия, граница, безопасность, сво, вооруженные силы россии, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), видео