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Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины
Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины
Президент России Владимир Путин поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз в РФ оружия. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T15:56
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владимир путин (политик)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
пограничная служба фсб
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россия
граница
безопасность
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз в РФ оружия.Одно из приоритетных направлений работы ФСБ – продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информации, отметил президент.Кроме того, по словам Путина, предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Кроме того, органам безопасности необходимо обязательно работать с людьми и помогать им в сложных ситуациях, поскольку люди – "ваша и наша надежная, самая главная опора", подчеркнул российский лидер.Также он поручил более четко отладить систему пропуска через границу беженцев, воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главное условие победы России"Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность РоссииПослание Путина Федеральному Собранию: главные заявления
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Путин: под особым контролем ФСБ должен находиться российско-украинский участок границы (копия)
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владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пограничная служба фсб, украина, россия, граница, безопасность, сво, вооруженные силы россии, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), видео
Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз в РФ оружия.
2023-02-28T15:56
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Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсантов с Украины

Путин: органы ФСБ должны поставить заслон на пути диверсионных групп с Украины

15:56 28.02.2023 (обновлено: 16:44 28.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз в РФ оружия.

"Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. И ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", - сказал глава государства на заседании коллегии ФСБ.

Одно из приоритетных направлений работы ФСБ – продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информации, отметил президент.
Кроме того, по словам Путина, предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Кроме того, органам безопасности необходимо обязательно работать с людьми и помогать им в сложных ситуациях, поскольку люди – "ваша и наша надежная, самая главная опора", подчеркнул российский лидер.
Также он поручил более четко отладить систему пропуска через границу беженцев, воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.
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