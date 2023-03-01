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Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны
Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны
Более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T16:17
2023-03-01T16:17
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
тимур иванов
водовод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле. Об этом сообщили в Минобороны России по итогам рабочей поездки на объект замминистра обороны Тимура Иванова.Тимур Иванов на вертолете облетел районы строительства, посетил ключевые объекты водовода и проверил ход выполнения работ. Также замглавы российского оборонного ведомства провел рабочее совещание на месте и заслушал доклады представителей проектных и строительных организаций Минобороны."Прошу не сбавлять набранный высокий темп. Мы все понимаем, насколько важной является задача в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой", - отметил замминистра обороны Тимур Иванов.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин проинформировал, что строительство 200-километрового водовода планируют завершить до 1 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионахВсе дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – ХуснуллинКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), тимур иванов, водовод, ростовская область
Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны

Минобороны: новый водовод между Ростовской областью и Донбассом запустят в апреле

16:17 01.03.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФСтроительство водовода, соединяющий Ростовскую область и Донбасс
Строительство водовода, соединяющий Ростовскую область и Донбасс
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле. Об этом сообщили в Минобороны России по итогам рабочей поездки на объект замминистра обороны Тимура Иванова.
"Учитывая значимость реализуемого проекта, Минобороны России продолжает наращивать группировку военных строителей на объектах водовода. На сегодняшний день к строительству привлечены более 3,2 тысячи специалистов и свыше 1,3 тысячи единиц техники", - говорится в сообщении.
Тимур Иванов на вертолете облетел районы строительства, посетил ключевые объекты водовода и проверил ход выполнения работ. Также замглавы российского оборонного ведомства провел рабочее совещание на месте и заслушал доклады представителей проектных и строительных организаций Минобороны.
"Прошу не сбавлять набранный высокий темп. Мы все понимаем, насколько важной является задача в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой", - отметил замминистра обороны Тимур Иванов.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин проинформировал, что строительство 200-километрового водовода планируют завершить до 1 апреля.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Тимур ИвановВодоводРостовская область
 
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