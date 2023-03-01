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Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны

Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны

Более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T16:17

2023-03-01T16:17

2023-03-01T16:17

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

тимур иванов

водовод

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Более трех тысяч военных строителей возводят водовод между Ростовской областью и Донбассом, вода по нему начнет подаваться в апреле. Об этом сообщили в Минобороны России по итогам рабочей поездки на объект замминистра обороны Тимура Иванова.Тимур Иванов на вертолете облетел районы строительства, посетил ключевые объекты водовода и проверил ход выполнения работ. Также замглавы российского оборонного ведомства провел рабочее совещание на месте и заслушал доклады представителей проектных и строительных организаций Минобороны."Прошу не сбавлять набранный высокий темп. Мы все понимаем, насколько важной является задача в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой", - отметил замминистра обороны Тимур Иванов.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин проинформировал, что строительство 200-километрового водовода планируют завершить до 1 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин сообщил о темпах восстановления отопления в новых регионахВсе дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – ХуснуллинКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти

донецкая народная республика (днр)

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), тимур иванов, водовод, ростовская область