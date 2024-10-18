Рейтинг@Mail.ru
В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241018/v-sudake-dvoe-priezzhikh-grabili-i-izbivali-prokhozhikh-v-kanun-novogo-goda-1141181531.html
В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года
В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года
Двое приезжих из Красноярского края ограбили одного и избили другого прохожего в Судаке в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T12:38
2024-10-18T12:59
судак
происшествия
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137031209_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b1d6a0eabc3003cc7afd0f83b72b04cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Двое приезжих из Красноярского края ограбили одного и избили другого прохожего в Судаке в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба получили сроки и поедут в колонии.По данным пресс-службы, первой жертвой стал мужчина, из кармана которого злоумышленники вытащили мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Происшествие случилось 31 декабря, оба фигуранта находились в состоянии опьянения и агрессивно отреагировали на замечание случайного прохожего, который стал свидетелем преступления."Агрессивно отреагировав на замечание, сообщники нанесли мужчине множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью. Из кармана куртки последнего один из обвиняемых вытащил деньги в сумме 40 тыс. рублей, которые нападавшие разделили между собой. Увидев, выпавший телефон потерпевшего, обвиняемые разбили его, причинив ущерб в размере более 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.Мужчин оперативно задержали. Как выяснилось, один из них до этого похитил упаковку с напитками на 1,5 тысяч рублей, находясь еще в Красноярском крае. По решению суда, виновные получили 4,6 и 5 лет лишения свободы. Отбывать наказания им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отцаВ Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещиВ Феодосии пьяный рецидивист избил палкой сожительницу и получил срок
судак
крым
красноярский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137031209_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eb5d726726d961046bc5bbc6031237b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судак, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, красноярский край
В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года

Прокуратура: двое приезжих осуждены в Судаке за избиение и грабеж случайных прохожих

12:38 18.10.2024 (обновлено: 12:59 18.10.2024)
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Двое приезжих из Красноярского края ограбили одного и избили другого прохожего в Судаке в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба получили сроки и поедут в колонии.
По данным пресс-службы, первой жертвой стал мужчина, из кармана которого злоумышленники вытащили мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Происшествие случилось 31 декабря, оба фигуранта находились в состоянии опьянения и агрессивно отреагировали на замечание случайного прохожего, который стал свидетелем преступления.
"Агрессивно отреагировав на замечание, сообщники нанесли мужчине множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью. Из кармана куртки последнего один из обвиняемых вытащил деньги в сумме 40 тыс. рублей, которые нападавшие разделили между собой. Увидев, выпавший телефон потерпевшего, обвиняемые разбили его, причинив ущерб в размере более 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Мужчин оперативно задержали. Как выяснилось, один из них до этого похитил упаковку с напитками на 1,5 тысяч рублей, находясь еще в Красноярском крае. По решению суда, виновные получили 4,6 и 5 лет лишения свободы. Отбывать наказания им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца
В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи
В Феодосии пьяный рецидивист избил палкой сожительницу и получил срок
 
СудакПроисшествияПрокуратура Республики КрымКрымНовости КрымаКрасноярский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
14:10Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза
14:00Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену
13:5436 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы
13:37Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025
13:24Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
13:12Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона
12:48В Крыму на четыре дня закрыли заповедник
12:38В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года
12:32Назначен директор "Артека"
12:25БРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - Путин
12:21Как в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского
12:14В Севастополе стартует отопительный сезон
12:07У Крымского моста снова растет очередь
11:50Крым атакуют массовыми сообщениями об угрозе госучреждениям и вузам - МВД
11:45Повторно села за руль пьяной: у жительницы Евпатории конфисковали машину
11:38В Крыму замедлился рост цен: какие товары стали дешевле
11:24Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков
11:08В Коктебеле потребители останутся на сутки без газа
10:56В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут тепло
Лента новостейМолния