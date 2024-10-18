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В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года
В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года
Двое приезжих из Красноярского края ограбили одного и избили другого прохожего в Судаке в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T12:38
2024-10-18T12:38
2024-10-18T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Двое приезжих из Красноярского края ограбили одного и избили другого прохожего в Судаке в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба получили сроки и поедут в колонии.По данным пресс-службы, первой жертвой стал мужчина, из кармана которого злоумышленники вытащили мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Происшествие случилось 31 декабря, оба фигуранта находились в состоянии опьянения и агрессивно отреагировали на замечание случайного прохожего, который стал свидетелем преступления."Агрессивно отреагировав на замечание, сообщники нанесли мужчине множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью. Из кармана куртки последнего один из обвиняемых вытащил деньги в сумме 40 тыс. рублей, которые нападавшие разделили между собой. Увидев, выпавший телефон потерпевшего, обвиняемые разбили его, причинив ущерб в размере более 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.Мужчин оперативно задержали. Как выяснилось, один из них до этого похитил упаковку с напитками на 1,5 тысяч рублей, находясь еще в Красноярском крае. По решению суда, виновные получили 4,6 и 5 лет лишения свободы. Отбывать наказания им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отцаВ Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещиВ Феодосии пьяный рецидивист избил палкой сожительницу и получил срок
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судак, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, красноярский край
В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года
Прокуратура: двое приезжих осуждены в Судаке за избиение и грабеж случайных прохожих
12:38 18.10.2024 (обновлено: 12:59 18.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Двое приезжих из Красноярского края ограбили одного и избили другого прохожего в Судаке в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба получили сроки и поедут в колонии.
По данным пресс-службы, первой жертвой стал мужчина, из кармана которого злоумышленники вытащили мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Происшествие случилось 31 декабря, оба фигуранта находились в состоянии опьянения и агрессивно отреагировали на замечание случайного прохожего, который стал свидетелем преступления.
"Агрессивно отреагировав на замечание, сообщники нанесли мужчине множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью. Из кармана куртки последнего один из обвиняемых вытащил деньги в сумме 40 тыс. рублей, которые нападавшие разделили между собой. Увидев, выпавший телефон потерпевшего, обвиняемые разбили его, причинив ущерб в размере более 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Мужчин оперативно задержали. Как выяснилось, один из них до этого похитил упаковку с напитками на 1,5 тысяч рублей, находясь еще в Красноярском крае. По решению суда, виновные получили 4,6 и 5 лет лишения свободы. Отбывать наказания им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов.
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