https://crimea.ria.ru/20241018/v-sudake-dvoe-priezzhikh-grabili-i-izbivali-prokhozhikh-v-kanun-novogo-goda-1141181531.html

В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года

В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового года

Двое приезжих из Красноярского края ограбили одного и избили другого прохожего в Судаке в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T12:38

2024-10-18T12:38

2024-10-18T12:59

судак

происшествия

прокуратура республики крым

крым

новости крыма

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137031209_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b1d6a0eabc3003cc7afd0f83b72b04cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. Двое приезжих из Красноярского края ограбили одного и избили другого прохожего в Судаке в канун Нового года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, оба получили сроки и поедут в колонии.По данным пресс-службы, первой жертвой стал мужчина, из кармана которого злоумышленники вытащили мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Происшествие случилось 31 декабря, оба фигуранта находились в состоянии опьянения и агрессивно отреагировали на замечание случайного прохожего, который стал свидетелем преступления."Агрессивно отреагировав на замечание, сообщники нанесли мужчине множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью. Из кармана куртки последнего один из обвиняемых вытащил деньги в сумме 40 тыс. рублей, которые нападавшие разделили между собой. Увидев, выпавший телефон потерпевшего, обвиняемые разбили его, причинив ущерб в размере более 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.Мужчин оперативно задержали. Как выяснилось, один из них до этого похитил упаковку с напитками на 1,5 тысяч рублей, находясь еще в Красноярском крае. По решению суда, виновные получили 4,6 и 5 лет лишения свободы. Отбывать наказания им предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отцаВ Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещиВ Феодосии пьяный рецидивист избил палкой сожительницу и получил срок

судак

крым

красноярский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, красноярский край