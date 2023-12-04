https://crimea.ria.ru/20231204/v-simferopole-retsidivist-napal-na-prokhozhuyu-i-ukral-ee-veschi-1133288488.html

В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи

В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи - РИА Новости Крым, 04.12.2023

В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи

В Симферополе рецидивист пытался совершить преступление сексуального характера в отношении прохожей и украл ее рюкзак. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T11:11

2023-12-04T11:11

2023-12-04T11:11

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе рецидивист пытался совершить преступление сексуального характера в отношении прохожей и украл ее рюкзак. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, теперь он вернется в колонию .По данным надзорного ведомства, неоднократно судимый мужчина попытался совершить очередное преступление в июне, еще находясь на испытательном сроке. Возле одного из магазинов он напал на девушку, однако потерпевшая сумела оказать сопротивление, а действия злоумышленника пресек проезжающий мимо мужчина.В итоге злоумышленника задержали. По решению суда он пойдет в колонию строго режима на 6 лет, а также заплатит потерпевший 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии пьяный рецидивист избил палкой сожительницу и получил срокСевастополец избил, изнасиловал, шантажировал и оклеветал знакомуюРазбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, происшествия, симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма, крым