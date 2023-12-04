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В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи
В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи - РИА Новости Крым, 04.12.2023
В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи
В Симферополе рецидивист пытался совершить преступление сексуального характера в отношении прохожей и украл ее рюкзак. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T11:11
2023-12-04T11:11
закон и право
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе рецидивист пытался совершить преступление сексуального характера в отношении прохожей и украл ее рюкзак. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, теперь он вернется в колонию .По данным надзорного ведомства, неоднократно судимый мужчина попытался совершить очередное преступление в июне, еще находясь на испытательном сроке. Возле одного из магазинов он напал на девушку, однако потерпевшая сумела оказать сопротивление, а действия злоумышленника пресек проезжающий мимо мужчина.В итоге злоумышленника задержали. По решению суда он пойдет в колонию строго режима на 6 лет, а также заплатит потерпевший 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии пьяный рецидивист избил палкой сожительницу и получил срокСевастополец избил, изнасиловал, шантажировал и оклеветал знакомуюРазбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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закон и право, происшествия, симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
В Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи

Ранее судимый симферополец пойдет в колонию за нападение на прохожую

11:11 04.12.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе рецидивист пытался совершить преступление сексуального характера в отношении прохожей и украл ее рюкзак. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, теперь он вернется в колонию .
По данным надзорного ведомства, неоднократно судимый мужчина попытался совершить очередное преступление в июне, еще находясь на испытательном сроке. Возле одного из магазинов он напал на девушку, однако потерпевшая сумела оказать сопротивление, а действия злоумышленника пресек проезжающий мимо мужчина.
"Подсудимый скрылся, позже вернулся на место преступления и похитил оставленный потерпевшей рюкзак, в котором находились деньги и мобильный телефон", - уточнили в полиции.
В итоге злоумышленника задержали. По решению суда он пойдет в колонию строго режима на 6 лет, а также заплатит потерпевший 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
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Закон и правоПроисшествияСимферопольПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
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