https://crimea.ria.ru/20230430/v-bryanskoy-oblasti-ot-udarov-vsu-pogibli-2-cheloveka-obstrel-prodolzhatsya-1128443442.html

В Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжается

В Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжается - РИА Новости Крым, 30.04.2023

В Брянской области от ударов ВСУ погибли 2 человека, обстрел продолжается

Два человека погибли в результате ночного удара по Брянской области со стороны Украины, уничтожен жилой дом. Утром по приграничью бьют из РСЗО. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T08:43

2023-04-30T08:43

2023-04-30T09:12

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате ночного удара по Брянской области со стороны Украины, уничтожен жилой дом. Утром по приграничью бьют из РСЗО. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.Уточняется, что поселок Суземка дважды попадал под огонь ВСУ в воскресенье: сначала около полуночи, второй раз - около пяти утра.В результате попадания снаряда произошел пожар. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.Позже губернатор сообщил, что около пяти утра обстрел возобновился - ВСУ снова нанесли удар по Суземке с помощью РСЗО."Системой ПВО Вооруженых сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте", – уточнил Богомаз.Российское приграничье регулярно подвергается обстрелам ВСУ, участились попытки украинских ДРГ прорваться на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.В середине апреля сообщалось,что в Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области.Второго марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – экспертПять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти

https://crimea.ria.ru/20230421/ukrainskiy-bespilotnik-upal-na-zhiloy-dom-v-bryanskoy-oblasti-1128295198.html

https://crimea.ria.ru/20230420/vsu-nanesli-12-udarov-po-bryanskoy-oblasti--est-postradavshie-1128274865.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины)