https://crimea.ria.ru/20230429/pyat-sel-v-belgorodskoy-oblasti-ostalis-bez-sveta-iz-za-obstrela-vsu-1128440807.html

Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Жители пяти сел Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ села Новая Таволжанка, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и ЛЭП. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T17:51

2023-04-29T17:51

2023-04-29T17:51

вячеслав гладков

белгород

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Жители пяти сел Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ села Новая Таволжанка, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и ЛЭП. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, зафиксированы разрушения в жилом секторе.Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории. Бригады электриков приступят к восстановительным работам в ближайшее время.Обстрелы приграничных регионовРанее в субботу под массированный обстрел ВСУ попал город Новая Каховка в Херсонской области. Людей призвали не покидать укрытий. В результате прилета повреждено оборудование подстанции, город и населенные пункты Новокаховского округа обесточены. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о субботнем обстреле приграничного Глушковского района. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. Пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Весь поселок остался без электричества.Кроме того, утром беспилотниками было атаковано нефтехранилище в Севастополе. На резервуарах начался крупный пожар. Пострадавших нет. В результате ЧП сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить. Делом занимается СК России. Еще два беспилотника сбиты над территорией Крыма. Разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – властиСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую областьНад Крымом сбили два беспилотника - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости