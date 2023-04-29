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Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
Жители пяти сел Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ села Новая Таволжанка, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и ЛЭП. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T17:51
2023-04-29T17:51
вячеслав гладков
белгород
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Жители пяти сел Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ села Новая Таволжанка, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и ЛЭП. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, зафиксированы разрушения в жилом секторе.Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории. Бригады электриков приступят к восстановительным работам в ближайшее время.Обстрелы приграничных регионовРанее в субботу под массированный обстрел ВСУ попал город Новая Каховка в Херсонской области. Людей призвали не покидать укрытий. В результате прилета повреждено оборудование подстанции, город и населенные пункты Новокаховского округа обесточены. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о субботнем обстреле приграничного Глушковского района. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. Пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Весь поселок остался без электричества.Кроме того, утром беспилотниками было атаковано нефтехранилище в Севастополе. На резервуарах начался крупный пожар. Пострадавших нет. В результате ЧП сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить. Делом занимается СК России. Еще два беспилотника сбиты над территорией Крыма. Разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – властиСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую областьНад Крымом сбили два беспилотника - Аксенов
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вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости
Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ

17:51 29.04.2023
 
© РИА Новости КрымРемонт линий электропередачи
Ремонт линий электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Жители пяти сел Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ села Новая Таволжанка, пострадавших нет, но есть повреждения жилых домов и ЛЭП. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших нет, - написал он в своем Telegram-канале. - Есть повреждения линии электропередачи: без света остаются жители сел Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка".
Кроме того, зафиксированы разрушения в жилом секторе.
"Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домах: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна", - добавил Гладков.
Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории. Бригады электриков приступят к восстановительным работам в ближайшее время.
Обстрелы приграничных регионов
Ранее в субботу под массированный обстрел ВСУ попал город Новая Каховка в Херсонской области. Людей призвали не покидать укрытий. В результате прилета повреждено оборудование подстанции, город и населенные пункты Новокаховского округа обесточены. Ремонтные работы начнутся сразу после окончания обстрелов, пообещали власти.
Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о субботнем обстреле приграничного Глушковского района. Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому. Пострадавших нет. Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Весь поселок остался без электричества.
Кроме того, утром беспилотниками было атаковано нефтехранилище в Севастополе. На резервуарах начался крупный пожар. Пострадавших нет. В результате ЧП сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить. Делом занимается СК России. Еще два беспилотника сбиты над территорией Крыма. Разрушений нет.
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