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У Крымского моста снова растет очередь - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста снова растет очередь
У Крымского моста снова растет очередь - РИА Новости Крым, 18.10.2024
У Крымского моста снова растет очередь
На Крымскому мосту у досмотровых пунктов снова скопились пробки со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T12:07
2024-10-18T12:27
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
тамань
керченский пролив
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту у досмотровых пунктов снова скопились пробки со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне, в четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма, крым
У Крымского моста снова растет очередь

Проезда по Крымскому мосту ожидают около 100 машин

12:07 18.10.2024 (обновлено: 12:27 18.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту у досмотровых пунктов снова скопились пробки со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Накануне, в четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.
Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьТаманьКерченский проливНовости КрымаКрым
 
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