https://crimea.ria.ru/20241018/u-krymskogo-mosta-snova-rastet-probka-1141182184.html

У Крымского моста снова растет очередь

У Крымского моста снова растет очередь - РИА Новости Крым, 18.10.2024

У Крымского моста снова растет очередь

На Крымскому мосту у досмотровых пунктов снова скопились пробки со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T12:07

2024-10-18T12:07

2024-10-18T12:27

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

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керченский пролив

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту у досмотровых пунктов снова скопились пробки со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне, в четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма, крым