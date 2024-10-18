У Крымского моста снова растет очередь
Проезда по Крымскому мосту ожидают около 100 машин
12:07 18.10.2024 (обновлено: 12:27 18.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту у досмотровых пунктов снова скопились пробки со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Накануне, в четверг мостовой переход через Керченский пролив был закрыт трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.
Крымский мост закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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