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В Севастополе стартует отопительный сезон

В Севастополе стартует отопительный сезон - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Севастополе стартует отопительный сезон

В Севастополе дан старт отопительному сезону – тепло запустят в социальные объекты на выходных, до 25 октября оно поступит и в дома. Соответствующее решение... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T12:14

2024-10-18T12:14

2024-10-18T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе дан старт отопительному сезону – тепло запустят в социальные объекты на выходных, до 25 октября оно поступит и в дома. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, на то, чтобы система заполнилась и тепло поступило в здания, потребуется 2-3 дня, так что к началу следующей недели в социальных учреждениях города уже должно быть тепло."Следом начнется подключение жилого фонда. К 25 октября тепло должно поступить в дома", – добавил он.Развожаев напомнил, что, согласно нормативам, отопительный сезон в Севастополе начинают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней подряд держится ниже +8 градусов. Однако из особенностей климата, ветров и сильной влажности каждый год в регионе подают тепло раньше.Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут теплоВ Симферополе включат отопление в домахУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

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