https://crimea.ria.ru/20241018/v-sevastopole-startuet-otopitelnyy-sezon-1141182325.html
В Севастополе стартует отопительный сезон
В Севастополе стартует отопительный сезон - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Севастополе стартует отопительный сезон
В Севастополе дан старт отопительному сезону – тепло запустят в социальные объекты на выходных, до 25 октября оно поступит и в дома. Соответствующее решение... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T12:14
2024-10-18T12:14
2024-10-18T12:08
севастополь
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
михаил развожаев
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133826079_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ad5395c6b2eceaf9ff885c591a249c78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе дан старт отопительному сезону – тепло запустят в социальные объекты на выходных, до 25 октября оно поступит и в дома. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, на то, чтобы система заполнилась и тепло поступило в здания, потребуется 2-3 дня, так что к началу следующей недели в социальных учреждениях города уже должно быть тепло."Следом начнется подключение жилого фонда. К 25 октября тепло должно поступить в дома", – добавил он.Развожаев напомнил, что, согласно нормативам, отопительный сезон в Севастополе начинают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней подряд держится ниже +8 градусов. Однако из особенностей климата, ветров и сильной влажности каждый год в регионе подают тепло раньше.Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте начинается отопительный сезон: куда и когда подадут теплоВ Симферополе включат отопление в домахУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133826079_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7ebf07c837f874782bcaa467a14191bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, михаил развожаев, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе стартует отопительный сезон
В Севастополе в выходные стартует отопительный сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе дан старт отопительному сезону – тепло запустят в социальные объекты на выходных, до 25 октября оно поступит и в дома. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании правительства города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Поручил коллегам начать процесс подачи тепла в социальные объекты — школы, садики, больницы, дома престарелых уже на выходных", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на то, чтобы система заполнилась и тепло поступило в здания, потребуется 2-3 дня, так что к началу следующей недели в социальных учреждениях города уже должно быть тепло.
"Следом начнется подключение жилого фонда. К 25 октября тепло должно поступить в дома", – добавил он.
Развожаев напомнил, что, согласно нормативам, отопительный сезон в Севастополе начинают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней подряд держится ниже +8 градусов. Однако из особенностей климата, ветров и сильной влажности каждый год в регионе подают тепло раньше.
Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: