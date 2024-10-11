https://crimea.ria.ru/20241011/utechki-i-teplovye-poteri-v-teplosetyakh--kak-v-krymu-reshayut-problemu-1141000311.html

Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

В Крыму для замены ветхих сетей теплоснабжения используют предварительно изолированные трубы нового поколения со сроком службы от 25 до 50 лет. Все материалы –... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T07:36

2024-10-11T07:36

2024-10-11T09:00

отопление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму для замены ветхих сетей теплоснабжения используют предварительно изолированные трубы нового поколения со сроком службы от 25 до 50 лет. Все материалы – отечественного производства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам Прилипко, причин порывов труб теплотрасс в Крыму на сегодняшний день несколько.Но преобладающий фактор ­– время: полезный срок эксплуатации имеющихся трубопроводов старого поколения варьируется от 10 до 20 лет, и он уже вышел, добавил специалист.С утечками борются в аварийном порядке и планово – самые проблемные участки выявляются в ходе гидравлических испытаний."Заменены порядка 12 километров тепловых сетей, для того чтобы можно было минимизировать утечки и подавать стабильно тепло всем нашим потребителям", – уточнил Прилипко.Одновременно ведется работа по восстановлению изоляции тепловых сетей. Она у наземных труб ветшает быстро: срок эксплуатации около трех лет. И таких трубопроводов в Крыму больше трети.При этом прокладка новых теплотрасс и замена проблемных участков трубопроводов сегодня делается преимущественно с использованием инновационных материалов, заметил он. Это так называемые предварительно изолированные (предызолированные) трубы, которые имеют кардинально другой состав по изоляции, сказал специалист."Есть трубопроводы для наружных сетей, покрытые оцинкованной сталью для защиты. Срок службы таких – 15, 20, 25 и более лет. То есть изоляция здесь будет меняться вместе с трубопроводом. Эти технологии позволяют нам в большой степени сократить тепловые потери", – подчеркнул Прилипко.Для подземной прокладки используют гибкие полимерные трубы, также предызолированные, гарантийный срок службы которых – 50 лет, добавил он."Очень удобно ими работать. Мы стараемся их использовать на внутридворовых территориях, где есть какие-то зеленые насаждения, выполнены работы по благоустройству. Ими можно обойти любые препятствия и минимизировать последствия работ", – сказал специалист.По словам Прилипко, все эти материалы – отечественные и высокого качества.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе СимферополяРеконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиВ Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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