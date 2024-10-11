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Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
В Крыму для замены ветхих сетей теплоснабжения используют предварительно изолированные трубы нового поколения со сроком службы от 25 до 50 лет. Все материалы –... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T07:36
2024-10-11T09:00
отопление
радио "спутник в крыму"
крымтеплокоммунэнерго
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жкх крыма и севастополя
отопительный сезон в крыму
крым
теплоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму для замены ветхих сетей теплоснабжения используют предварительно изолированные трубы нового поколения со сроком службы от 25 до 50 лет. Все материалы – отечественного производства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.По словам Прилипко, причин порывов труб теплотрасс в Крыму на сегодняшний день несколько.Но преобладающий фактор ­– время: полезный срок эксплуатации имеющихся трубопроводов старого поколения варьируется от 10 до 20 лет, и он уже вышел, добавил специалист.С утечками борются в аварийном порядке и планово – самые проблемные участки выявляются в ходе гидравлических испытаний."Заменены порядка 12 километров тепловых сетей, для того чтобы можно было минимизировать утечки и подавать стабильно тепло всем нашим потребителям", – уточнил Прилипко.Одновременно ведется работа по восстановлению изоляции тепловых сетей. Она у наземных труб ветшает быстро: срок эксплуатации около трех лет. И таких трубопроводов в Крыму больше трети.При этом прокладка новых теплотрасс и замена проблемных участков трубопроводов сегодня делается преимущественно с использованием инновационных материалов, заметил он. Это так называемые предварительно изолированные (предызолированные) трубы, которые имеют кардинально другой состав по изоляции, сказал специалист."Есть трубопроводы для наружных сетей, покрытые оцинкованной сталью для защиты. Срок службы таких – 15, 20, 25 и более лет. То есть изоляция здесь будет меняться вместе с трубопроводом. Эти технологии позволяют нам в большой степени сократить тепловые потери", – подчеркнул Прилипко.Для подземной прокладки используют гибкие полимерные трубы, также предызолированные, гарантийный срок службы которых – 50 лет, добавил он."Очень удобно ими работать. Мы стараемся их использовать на внутридворовых территориях, где есть какие-то зеленые насаждения, выполнены работы по благоустройству. Ими можно обойти любые препятствия и минимизировать последствия работ", – сказал специалист.По словам Прилипко, все эти материалы – отечественные и высокого качества.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе СимферополяРеконструкция на миллиард – в Керчи заменят разводящие сетиВ Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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отопление, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отопительный сезон в крыму, крым, теплоснабжение
Утечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему

В Крыму в теплосетях ставят трубы со сроком службы до 50 лет

07:36 11.10.2024 (обновлено: 09:00 11.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Теплосети
Теплосети - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму для замены ветхих сетей теплоснабжения используют предварительно изолированные трубы нового поколения со сроком службы от 25 до 50 лет. Все материалы – отечественного производства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор Государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
По словам Прилипко, причин порывов труб теплотрасс в Крыму на сегодняшний день несколько.

"Где-то, например, протекает дренажная канализация, или это самовольные подключения граждан. В итоге повреждается защитный слой изоляции трубопроводов, происходит намокание и замыкание и, соответственно, коррозия", – рассказал он.

Но преобладающий фактор ­– время: полезный срок эксплуатации имеющихся трубопроводов старого поколения варьируется от 10 до 20 лет, и он уже вышел, добавил специалист.
С утечками борются в аварийном порядке и планово – самые проблемные участки выявляются в ходе гидравлических испытаний.
"Заменены порядка 12 километров тепловых сетей, для того чтобы можно было минимизировать утечки и подавать стабильно тепло всем нашим потребителям", – уточнил Прилипко.
Одновременно ведется работа по восстановлению изоляции тепловых сетей. Она у наземных труб ветшает быстро: срок эксплуатации около трех лет. И таких трубопроводов в Крыму больше трети.
"Из общего количества сетей 822 километров 224 – надземные. Мы заменили 18 тысяч погонных метров изоляции. Она сохраняет более 50% тепла, для этих целей и создана. Еще материалы есть, и эта работа будет продолжаться и в ноябре, и в декабре. Она системная и делается круглогодично, чтобы минимизировать теперь уже тепловые потери", – поделился Прилипко.
При этом прокладка новых теплотрасс и замена проблемных участков трубопроводов сегодня делается преимущественно с использованием инновационных материалов, заметил он. Это так называемые предварительно изолированные (предызолированные) трубы, которые имеют кардинально другой состав по изоляции, сказал специалист.
"Есть трубопроводы для наружных сетей, покрытые оцинкованной сталью для защиты. Срок службы таких – 15, 20, 25 и более лет. То есть изоляция здесь будет меняться вместе с трубопроводом. Эти технологии позволяют нам в большой степени сократить тепловые потери", – подчеркнул Прилипко.
Для подземной прокладки используют гибкие полимерные трубы, также предызолированные, гарантийный срок службы которых – 50 лет, добавил он.
"Очень удобно ими работать. Мы стараемся их использовать на внутридворовых территориях, где есть какие-то зеленые насаждения, выполнены работы по благоустройству. Ими можно обойти любые препятствия и минимизировать последствия работ", – сказал специалист.
По словам Прилипко, все эти материалы – отечественные и высокого качества.

"У нас есть замечательная линейка внутренних производителей, которые поставляют высококачественные материалы по предызолированным трубопроводам, как стальным, так и полипропиленовым, чтобы можно было выполнить замену наших сетей, поэтому никаких проблем с этим нет", – подытожил гендиректор предприятия.

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