https://crimea.ria.ru/20241003/kogda-zavershat-prokladku-trub-vodootvedeniya-v-starom-gorode-simferopolya-1140826073.html

Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе Симферополя

Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе Симферополя - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе Симферополя

В районе Старый город в Симферополе продолжается строительство системы водоотведения, общая протяженность сети составит более 13,4 км. Когда завершатся работы,... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T15:31

2024-10-03T15:31

2024-10-03T15:34

юрий гоцанюк

симферополь

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вода в крыму

водоснабжение

водоотведение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В районе Старый город в Симферополе продолжается строительство системы водоотведения, общая протяженность сети составит более 13,4 км. Когда завершатся работы, в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Работы завершены также в переулках Чехова, Полигонном и Братском. Чтобы закончить прокладку системы водоотведения раньше срока – к лету 2025 года – Юрий Гоцанюк дал поручение проработать соответствующие технические решения.О начале строительства новой сети водоотведения в Симферополе сообщала администрация города в декабре 2023 года. Тогда планировали, что в эксплуатацию объект будет введен до конца 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовНасколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводовВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, симферополь, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, водоотведение, благоустройство