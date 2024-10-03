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Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе Симферополя
Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе Симферополя - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе Симферополя
В районе Старый город в Симферополе продолжается строительство системы водоотведения, общая протяженность сети составит более 13,4 км. Когда завершатся работы,... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T15:31
2024-10-03T15:31
2024-10-03T15:34
юрий гоцанюк
симферополь
новости крыма
вода в крыму
водоснабжение
водоотведение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В районе Старый город в Симферополе продолжается строительство системы водоотведения, общая протяженность сети составит более 13,4 км. Когда завершатся работы, в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Работы завершены также в переулках Чехова, Полигонном и Братском. Чтобы закончить прокладку системы водоотведения раньше срока – к лету 2025 года – Юрий Гоцанюк дал поручение проработать соответствующие технические решения.О начале строительства новой сети водоотведения в Симферополе сообщала администрация города в декабре 2023 года. Тогда планировали, что в эксплуатацию объект будет введен до конца 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовНасколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводовВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел
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юрий гоцанюк, симферополь, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, водоотведение, благоустройство
Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе Симферополя
Строительство новой системы водоотведения продолжается в Симферополе
15:31 03.10.2024 (обновлено: 15:34 03.10.2024)