https://crimea.ria.ru/20241018/inzhenera-zaporozhskoy-aes-budut-sudit-po-state-o-terrorizme-1141176116.html

Инженера Запорожской АЭС будут судить по статье о терроризме

Инженера Запорожской АЭС будут судить по статье о терроризме - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Инженера Запорожской АЭС будут судить по статье о терроризме

32-летний инженер Запорожской АЭС предстанет перед судом за сговор с террористами и покушение на теракт. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T08:28

2024-10-18T08:28

2024-10-18T08:28

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

генеральная прокуратура россии

происшествия

терроризм

теракт

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 32-летний инженер Запорожской АЭС предстанет перед судом за сговор с террористами и покушение на теракт. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России."Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - говорится в сообщении.В ходе следствия установлено, что в марте 2022 года мужчина работал инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС, вступил в ряды террористического сообщества, созданного украинскими спецслужбами.Член ячейки собирал данные об автомобилях, которые имели доступ на территорию объекта, их маршрутах и местах стоянки, все фотографировал и передавал кураторам."В мае 2023 года он получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов путем подрыва взрывного устройства. С этой целью он через тайник получил и перенес в свою квартиру взрывчатку, которую впоследствии заложил под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом", - уточнили в прокуратуре.Взрывчатка была обнаружена и обезврежена правоохранителями, а злоумышленник задержан. В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд, где будет рассмотрено по существу.Расследование в отношении остальных соучастников продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудника Запорожской АЭС взорвали в собственном автомобилеСитуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭВ Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, генеральная прокуратура россии, происшествия, терроризм, теракт, запорожская область