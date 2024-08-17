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Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭ

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается – МАГАТЭ

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшается после произошедшей в субботу атаки беспилотника, заявил генеральный... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T21:19

2024-08-17T21:19

2024-08-17T21:19

заэс (запорожская атомная электростанция)

магатэ

рафаэль гросси

ядерная энергетика

обстрелы всу

происшествия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшается после произошедшей в субботу атаки беспилотника, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его комментарий размещен на официальном сайте организации.В субботу утром дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков Запорожской АЭС с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. По данным официального Telegram-канала ЗАЭС, это в очередной раз создало прямую угрозу безопасности персонала и станции. По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, беспилотник сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков электростанции.В Агентстве также подтвердили, что руководство атомной электростанции проинформировало МАГАТЭ о том, что сброшенный с дрона боеприпас взорвался непосредственно за пределами охраняемой территории станции.Место падения находилось недалеко от основных резервуаров для подачи охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи – единственной оставшейся линии 750 киловольт, обеспечивающей электроснабжение ЗАЭС, указали в организации."Команда немедленно посетила этот район и сообщила, что ущерб, по-видимому, был нанесен беспилотником, оснащенным взрывчаткой. Пострадавших нет, и оборудование АЭС не пострадало. Однако на дороге между двумя главными воротами ЗАЭС произошел взрыв", - говорится в заявлении МАГАТЭ.В Агентстве также констатировали отсутствие каких-либо признаков ослабления военной активности в окрестностях ЗАЭС, несмотря на неоднократные призывы генерального директора Гросси к сдержанности.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны пригрозили немедленным ответом в случае удара по Курской АЭСНа ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаЯдерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, рафаэль гросси, ядерная энергетика, обстрелы всу, происшествия, безопасность, запорожская область, новости