https://crimea.ria.ru/20240817/na-zaes-rasskazali-podrobnosti-ataki-ukrainskogo-drona-1139670839.html

На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона

На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона - РИА Новости Крым, 17.08.2024

На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона

Беспилотник ВСУ сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала директор по... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T13:14

2024-08-17T13:14

2024-08-17T13:14

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.В субботу утром дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. По данным официального Telegram-канала ЗАЭС, это в очередной раз создало прямую угрозу безопасности персонала и станции.РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.11 августа ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, в результате изнутри выгорела градирня, предназначенная для охлаждения механизмов турбинной установки. Угрозы с точки зрения ядерной безопасности это не представляет, поскольку механизмы турбинной установки давно не работают. При этом степень ущерба сложному оборудованию станции еще только предстоит определить специалистамПостоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что атаки на Запорожскую АЭС являются элементом изобретенной киевским режимом доктрины "ядерного устрашения".Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭСПожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного зараженияКиев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости