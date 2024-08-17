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На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона
На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона - РИА Новости Крым, 17.08.2024
На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона
Беспилотник ВСУ сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала директор по... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T13:14
2024-08-17T13:14
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.В субботу утром дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. По данным официального Telegram-канала ЗАЭС, это в очередной раз создало прямую угрозу безопасности персонала и станции.РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.11 августа ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, в результате изнутри выгорела градирня, предназначенная для охлаждения механизмов турбинной установки. Угрозы с точки зрения ядерной безопасности это не представляет, поскольку механизмы турбинной установки давно не работают. При этом степень ущерба сложному оборудованию станции еще только предстоит определить специалистамПостоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что атаки на Запорожскую АЭС являются элементом изобретенной киевским режимом доктрины "ядерного устрашения".Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭСПожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного зараженияКиев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона

Украинский дрон сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков ЗАЭС – дирекция станции

13:14 17.08.2024
 
© Telegram ЗАЭС. ОфициальноВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
ВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
© Telegram ЗАЭС. Официально
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В субботу утром дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал. По данным официального Telegram-канала ЗАЭС, это в очередной раз создало прямую угрозу безопасности персонала и станции.
"До самого периметра станции 10 метров, до блоков - метров 500", - сказала Яшина.
РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.
Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.
11 августа ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, в результате изнутри выгорела градирня, предназначенная для охлаждения механизмов турбинной установки. Угрозы с точки зрения ядерной безопасности это не представляет, поскольку механизмы турбинной установки давно не работают. При этом степень ущерба сложному оборудованию станции еще только предстоит определить специалистам
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что атаки на Запорожскую АЭС являются элементом изобретенной киевским режимом доктрины "ядерного устрашения".
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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