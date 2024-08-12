https://crimea.ria.ru/20240812/na-zaporozhskoy-aes-posle-ataki-bpla--iznutri-vygorela-gradirnya--1139527912.html

На Запорожской АЭС после атаки БПЛА изнутри выгорела градирня

На Запорожской АЭС после атаки БПЛА изнутри выгорела градирня - РИА Новости Крым, 12.08.2024

На Запорожской АЭС после атаки БПЛА изнутри выгорела градирня

Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников, сроки восстановления станут понятны после оценки ущерба. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T09:26

2024-08-12T09:26

2024-08-12T09:26

россия

новости

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников, сроки восстановления станут понятны после оценки ущерба. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее она также сообщила, что атака украинских боевиков на ЗАЭС нарушила физическую целостность станции, что произошло впервые. В госкорпорации "Росатом", в свою очередь, заявили, что градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских БПЛА. Локализовать возгорание удалось в 23:20.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСНа ЗАЭС после украинской атаки горит объект охладительных систем

россия

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)