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Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС

Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС

Атака украинских боевиков на ЗАЭС нарушила физическую целостность станции, что произошло впервые. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T23:48

2024-08-11T23:48

2024-08-11T23:52

заэс (запорожская атомная электростанция)

обстрелы всу

происшествия

запорожская область

ядерная энергетика

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Атака украинских боевиков на ЗАЭС нарушила физическую целостность станции, что произошло впервые. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. Локализовать возгорание удалось в 23:20.После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

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заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, происшествия, запорожская область, ядерная энергетика, новости, безопасность