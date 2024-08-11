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Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
Атака украинских боевиков на ЗАЭС нарушила физическую целостность станции, что произошло впервые. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T23:48
2024-08-11T23:52
заэс (запорожская атомная электростанция)
обстрелы всу
происшествия
запорожская область
ядерная энергетика
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Атака украинских боевиков на ЗАЭС нарушила физическую целостность станции, что произошло впервые. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. Локализовать возгорание удалось в 23:20.После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, происшествия, запорожская область, ядерная энергетика, новости, безопасность
Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС

ЗАЭС впервые получила столь серьезные повреждения - директор по коммуникациям станции

23:48 11.08.2024 (обновлено: 23:52 11.08.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Атака украинских боевиков на ЗАЭС нарушила физическую целостность станции, что произошло впервые. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"По сути эта атака – один из элементов выведения станции из строя. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения. Нарушена физическая целостность атомной станции, тем самым попраны базовые принципы МАГАТЭ", - цитирует Яшину РИА Новости.
В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. Локализовать возгорание удалось в 23:20.
После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Обстрелы ВСУПроисшествияЗапорожская областьЯдерная энергетикаНовостиБезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
23:48Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
23:28Пожар на Запорожской АЭС локализован
22:45Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
22:06На ЗАЭС после украинской атаки горит объект охладительных систем
22:05Евпатория осталась без света
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