Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
ЗАЭС впервые получила столь серьезные повреждения - директор по коммуникациям станции
23:48 11.08.2024 (обновлено: 23:52 11.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Атака украинских боевиков на ЗАЭС нарушила физическую целостность станции, что произошло впервые. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"По сути эта атака – один из элементов выведения станции из строя. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения. Нарушена физическая целостность атомной станции, тем самым попраны базовые принципы МАГАТЭ", - цитирует Яшину РИА Новости.
В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. Локализовать возгорание удалось в 23:20.
После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.