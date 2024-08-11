https://crimea.ria.ru/20240811/na-zaes-posle-ataki-vsu-gorit-obekt-okhladitelnykh-sistem-1139523713.html

На ЗАЭС после атаки ВСУ горит объект охладительных систем

На ЗАЭС после атаки ВСУ горит объект охладительных систем - РИА Новости Крым, 11.08.2024

На ЗАЭС после атаки ВСУ горит объект охладительных систем

объект охладительных систем Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T22:06

2024-08-11T22:06

2024-08-11T22:10

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков на Энергодар загорелся объект охладительных систем Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.Он призвал жителей города сохранять спокойствие, и подчеркнул, что вместе с руководством станции держит ситуацию на контроле."Доверяйте только проверенной и официальной информации. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей", - заверил Балицкий.

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция)