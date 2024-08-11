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На ЗАЭС после атаки ВСУ горит объект охладительных систем - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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На ЗАЭС после атаки ВСУ горит объект охладительных систем
На ЗАЭС после атаки ВСУ горит объект охладительных систем - РИА Новости Крым, 11.08.2024
На ЗАЭС после атаки ВСУ горит объект охладительных систем
объект охладительных систем Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T22:06
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков на Энергодар загорелся объект охладительных систем Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.Он призвал жителей города сохранять спокойствие, и подчеркнул, что вместе с руководством станции держит ситуацию на контроле."Доверяйте только проверенной и официальной информации. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей", - заверил Балицкий.
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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На ЗАЭС после атаки ВСУ горит объект охладительных систем

Возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло после атаки ВСУ - Балицкий

22:06 11.08.2024 (обновлено: 22:10 11.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. После атаки украинских боевиков на Энергодар загорелся объект охладительных систем Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", - написал он в Telegram.
Он призвал жителей города сохранять спокойствие, и подчеркнул, что вместе с руководством станции держит ситуацию на контроле.
"Доверяйте только проверенной и официальной информации. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей", - заверил Балицкий.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
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