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Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T19:43
2024-08-06T19:43
2024-08-06T19:43
министерство обороны рф
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщает Минобороны РФ.При осмотре дороги в районе перехода российскими саперами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС, рассказали в минобороны.В составе миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС, уточнили в ведомстве. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости
Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военные обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"6 августа 2024 года Вооруженные Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у н.п. Каменское с 6:00 до 18:00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими", – сказано в сообщении.
При осмотре дороги в районе перехода российскими саперами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС, рассказали в минобороны.
В составе миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС, уточнили в ведомстве. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.