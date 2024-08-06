https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-voennye-obespechili-provedenie-planovoy-rotatsii-magate-na-zaes-1139411979.html

Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Российские военные обеспечили проведение плановой ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T19:43

2024-08-06T19:43

2024-08-06T19:43

министерство обороны рф

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение плановой 21-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об этом сообщает Минобороны РФ.При осмотре дороги в районе перехода российскими саперами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС, рассказали в минобороны.В составе миссии четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС, уточнили в ведомстве. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

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министерство обороны рф, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новости