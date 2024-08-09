https://crimea.ria.ru/20240809/boeviki-vsu-obstrelivayut-energodar-1139490435.html

Боевики ВСУ обстреливают Энергодар

Боевики ВСУ обстреливают Энергодар - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Боевики ВСУ обстреливают Энергодар

Город Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за артобстрела со стороны украинских боевиков, на Запорожской АЭС ситуация в норме. Об этом со... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T19:11

2024-08-09T19:11

2024-08-09T19:11

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Город Энергодар в Запорожской области частично обесточен из-за артобстрела со стороны украинских боевиков, на Запорожской АЭС ситуация в норме. Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям атомной электростанции Евгению Яшину пишет РИА Новости.Ситуация на ЗАЭС нормальная, прилетов по станции не было, добавила она.В начале июля украинские войска обстреляли подстанцию "Радуга" Запорожской АЭС, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. В результате ранения получили восемь сотрудников станции.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаМирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУПост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости