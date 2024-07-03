https://crimea.ria.ru/20240703/udar-vsu-po-zaporozhskoy-aes--raneny-8-chelovek-i-razbity-transformatory-1138559681.html
Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторы
Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторы - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторы
Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает официальный Telegram-канал атомной станции. РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:59
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
энергодар
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает официальный Telegram-канал атомной станции.Атака была совершена на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, уточнили на станции.На подстанции повреждены оба трансформатора. Характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, подчеркнули на станции.26 июня украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции.22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
https://crimea.ria.ru/20240626/kakaya-radiatsionnaya-obstanovka-v-energodare-posle-udara-kieva-po-zaes-1138367859.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, энергодар, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторы
8 сотрудников Запорожской АЭС пострадали из-за атаки ВСУ на станцию
14:52 03.07.2024 (обновлено: 14:59 03.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает официальный Telegram-канал атомной станции.
Атака была совершена на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, уточнили на станции.
"Пострадали 8 сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара. Они находятся под постоянным контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести", – сказано в сообщении.
На подстанции повреждены оба трансформатора. Характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, подчеркнули на станции.
26 июня украинские боевики из артиллерии обстреляли
один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции.
22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар
. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.