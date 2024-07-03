https://crimea.ria.ru/20240703/udar-vsu-po-zaporozhskoy-aes--raneny-8-chelovek-i-razbity-transformatory-1138559681.html

Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторы

Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторы - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторы

Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает официальный Telegram-канал атомной станции. РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:59

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

энергодар

запорожская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает официальный Telegram-канал атомной станции.Атака была совершена на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, уточнили на станции.На подстанции повреждены оба трансформатора. Характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме, подчеркнули на станции.26 июня украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции.22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.

https://crimea.ria.ru/20240626/kakaya-radiatsionnaya-obstanovka-v-energodare-posle-udara-kieva-po-zaes-1138367859.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

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2024

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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, энергодар, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу