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Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
Мирный житель ранен при атаке на Запорожскую область, десятки раз обстрелян Энергодар. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T13:58
2024-08-04T13:59
новости
евгений балицкий
энергодар
запорожская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке на Запорожскую область, десятки раз обстрелян Энергодар. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.Кроме того, по информации губернатора, боеприпасы с БПЛА были сброшены в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и городе Васильевка."Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности", - уточнил Балицкий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в воскресенье ВСУ дважды атаковали регион: погибла женщина и ранены два мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторыКакая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭСЧисло раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло
энергодар
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новости, евгений балицкий, энергодар, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина

ВСУ ранили мужчину при атаке на Запорожскую область и обстреляли Энергодар

13:58 04.08.2024 (обновлено: 13:59 04.08.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке на Запорожскую область, десятки раз обстрелян Энергодар. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

"Зафиксирована атака на дачные участки села Садовое Токмакского муниципального округа, пострадал мужчина 77 лет, он находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации губернатора, боеприпасы с БПЛА были сброшены в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и городе Васильевка.
"Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности", - уточнил Балицкий.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в воскресенье ВСУ дважды атаковали регион: погибла женщина и ранены два мирных жителя.
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НовостиЕвгений БалицкийЭнергодарЗапорожская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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