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Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
Мирный житель ранен при атаке на Запорожскую область, десятки раз обстрелян Энергодар. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T13:58
2024-08-04T13:58
2024-08-04T13:59
новости
евгений балицкий
энергодар
запорожская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке на Запорожскую область, десятки раз обстрелян Энергодар. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.Кроме того, по информации губернатора, боеприпасы с БПЛА были сброшены в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и городе Васильевка."Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности", - уточнил Балицкий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в воскресенье ВСУ дважды атаковали регион: погибла женщина и ранены два мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторыКакая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭСЧисло раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло
энергодар
запорожская область
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новости, евгений балицкий, энергодар, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
ВСУ ранили мужчину при атаке на Запорожскую область и обстреляли Энергодар
13:58 04.08.2024 (обновлено: 13:59 04.08.2024)