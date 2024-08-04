https://crimea.ria.ru/20240804/ataki-vsu-na-zaporozhskuyu-oblast-ranen-muzhchina-1139348666.html

Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина

Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина

Мирный житель ранен при атаке на Запорожскую область, десятки раз обстрелян Энергодар. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T13:58

2024-08-04T13:58

2024-08-04T13:59

новости

евгений балицкий

энергодар

запорожская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при атаке на Запорожскую область, десятки раз обстрелян Энергодар. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.Кроме того, по информации губернатора, боеприпасы с БПЛА были сброшены в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и городе Васильевка."Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности", - уточнил Балицкий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в воскресенье ВСУ дважды атаковали регион: погибла женщина и ранены два мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторыКакая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭСЧисло раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло

энергодар

запорожская область

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2024

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новости, евгений балицкий, энергодар, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)