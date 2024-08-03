https://crimea.ria.ru/20240803/chislo-ranennykh-pri-atake-vsu-na-shebekino-vozroslo-1139339356.html

Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло

Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло

Еще две женщины с баротравмами поступили в больницу после прилета снаряда ВСУ по Шебекино в субботу. Таким образом число раненных выросло до четырех, сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T16:54

2024-08-03T16:54

2024-08-03T16:54

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c7ff63aec3b2c24ed4290df7c3c9045.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Еще две женщины с баротравмами поступили в больницу после прилета снаряда ВСУ по Шебекино в субботу. Таким образом число раненных выросло до четырех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он добавил, что ранее доставленные в городскую больницу мужчина с осколочными ранениями лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением грудной клетки и ноги будут доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу.На данный момент в городе различные повреждения выявлены в 19 частных домах, три из которых сильно повреждены. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены два легковых автомобиля и есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.В течение ночи над семью регионами России и над акваторией Азовского моря уничтожены 75 вражеских дронов. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом, есть пострадавший. В Ростовской области загорелись емкости с топливом в Каменском районе. С огнем боролись с 2:21. Он был ликвидирован после полудня 3 августа. В Морозовском районе Ростовской области после атак введен режим ЧС. В Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:При попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавшийРебенок ранен при атаке ВСУ на село под ШебекиноАтака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости