Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло
Число раненных при ударе ВСУ по Шебекино увеличилось до четырех - Гладков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Еще две женщины с баротравмами поступили в больницу после прилета снаряда ВСУ по Шебекино в субботу. Таким образом число раненных выросло до четырех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что ранее доставленные в городскую больницу мужчина с осколочными ранениями лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением грудной клетки и ноги будут доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу.
На данный момент в городе различные повреждения выявлены в 19 частных домах, три из которых сильно повреждены. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены два легковых автомобиля и есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
В течение ночи над семью регионами России и над акваторией Азовского моря уничтожены 75 вражеских дронов. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом, есть пострадавший. В Ростовской области загорелись емкости с топливом в Каменском районе. С огнем боролись с 2:21. Он был ликвидирован после полудня 3 августа. В Морозовском районе Ростовской области после атак введен режим ЧС. В Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа.
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