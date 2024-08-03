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Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло
Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло
Еще две женщины с баротравмами поступили в больницу после прилета снаряда ВСУ по Шебекино в субботу. Таким образом число раненных выросло до четырех, сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T16:54
2024-08-03T16:54
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Еще две женщины с баротравмами поступили в больницу после прилета снаряда ВСУ по Шебекино в субботу. Таким образом число раненных выросло до четырех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он добавил, что ранее доставленные в городскую больницу мужчина с осколочными ранениями лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением грудной клетки и ноги будут доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу.На данный момент в городе различные повреждения выявлены в 19 частных домах, три из которых сильно повреждены. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены два легковых автомобиля и есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.В течение ночи над семью регионами России и над акваторией Азовского моря уничтожены 75 вражеских дронов. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом, есть пострадавший. В Ростовской области загорелись емкости с топливом в Каменском районе. С огнем боролись с 2:21. Он был ликвидирован после полудня 3 августа. В Морозовском районе Ростовской области после атак введен режим ЧС. В Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:При попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавшийРебенок ранен при атаке ВСУ на село под ШебекиноАтака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
Число раненных при атаке ВСУ на Шебекино возросло

Число раненных при ударе ВСУ по Шебекино увеличилось до четырех - Гладков

16:54 03.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Еще две женщины с баротравмами поступили в больницу после прилета снаряда ВСУ по Шебекино в субботу. Таким образом число раненных выросло до четырех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что ранее доставленные в городскую больницу мужчина с осколочными ранениями лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением грудной клетки и ноги будут доставлены бригадами скорой помощи в областную клиническую больницу.
На данный момент в городе различные повреждения выявлены в 19 частных домах, три из которых сильно повреждены. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечены два легковых автомобиля и есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.
В течение ночи над семью регионами России и над акваторией Азовского моря уничтожены 75 вражеских дронов. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом, есть пострадавший. В Ростовской области загорелись емкости с топливом в Каменском районе. С огнем боролись с 2:21. Он был ликвидирован после полудня 3 августа. В Морозовском районе Ростовской области после атак введен режим ЧС. В Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа.
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