https://crimea.ria.ru/20240803/pri-popadanii-dronov-v-zhiloy-dom-v-orle-est-postradavshiy-1139332895.html
При попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавший
При попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавший - РИА Новости Крым, 03.08.2024
При попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавший
Один человек пострадал в результате попадания украинских дронов в жилой дом в городе Орел. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T11:06
2024-08-03T11:06
2024-08-03T11:07
орловская область
андрей клычков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате попадания украинских дронов в жилой дом в городе Орел. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.В ночь на субботу два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте возник пожар, который был оперативно потушен.Он добавил, что на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия. Восстанавливать здание будет компания-застройщик.Как ранее сообщили в Минобороны, в ночь на 3 августа силы ПВО отразили массированную атаку на семь регионов России. Были перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному дрону над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.В Ростовской области загорелись емкости с топливом на территории базы №7, в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа.
https://crimea.ria.ru/20240803/massirovannaya-ataka-dronov-vsu-na-rostovskuyu-oblast--chto-izvestno-1139330339.html
орловская область
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орловская область, андрей клычков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), общество, новости
При попадании дронов в жилой дом в Орле есть пострадавший
Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на жилой дом в Орле - губернатор
11:06 03.08.2024 (обновлено: 11:07 03.08.2024)