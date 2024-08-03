https://crimea.ria.ru/20240803/v-rostovskoy-oblasti-goryat-emkosti-s-toplivom-1139331575.html

В Ростовской области горят емкости с топливом

В Ростовской области горят емкости с топливом - РИА Новости Крым, 03.08.2024

В Ростовской области горят емкости с топливом

Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T09:41

2024-08-03T09:41

2024-08-03T09:44

ростовская область

пожар

происшествия

топливо

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин.Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.К ликвидации огня привлечены более 90 человек и 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет, заверил Савин.В ночь на субботу системы ПВО уничтожили над семью регионами и Азовским морем 75 беспилотников. Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, происшествия, топливо, беспилотник (бпла, дрон), новости