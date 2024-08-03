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В Ростовской области горят емкости с топливом - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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В Ростовской области горят емкости с топливом
В Ростовской области горят емкости с топливом - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Ростовской области горят емкости с топливом
Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T09:41
2024-08-03T09:44
ростовская область
пожар
происшествия
топливо
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин.Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.К ликвидации огня привлечены более 90 человек и 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет, заверил Савин.В ночь на субботу системы ПВО уничтожили над семью регионами и Азовским морем 75 беспилотников. Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.
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РИА Новости Крым
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5
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ростовская область, пожар, происшествия, топливо, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Ростовской области горят емкости с топливом

Емкости с топливом горят в Ростовской области после атаки дронов ВСУ - власти

09:41 03.08.2024 (обновлено: 09:44 03.08.2024)
 
© Фото: Соцсети Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области
Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области
© Фото: Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин.
Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.

"В результате атаки 6 БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Тушение пожара продолжается", - написал он в Telegram.

К ликвидации огня привлечены более 90 человек и 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет, заверил Савин.
В ночь на субботу системы ПВО уничтожили над семью регионами и Азовским морем 75 беспилотников.
Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.
Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ. По данным губернатора Василия Голубева, на месте падения беспилотников и обломков находятся службы экстренного реагирования. Жертв и пострадавших нет.
А в Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков и добавил, что в результате никто не пострадал.
 
Ростовская областьПожарПроисшествияТопливоБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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