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Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
В ночь на субботу массированной атаке украинских дронов подверглась Ростовская область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T07:19
2024-08-03T07:19
ростовская область
происшествия
василий голубев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу массированной атаке украинских дронов подверглась Ростовская область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По данным Голубева, в результате атаки никто не пострадал, жертв нет.Атаке в ночь на 3 августа поверглась и Орловская область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.
https://crimea.ria.ru/20240802/udary-atacms-po-sevastopolyu-ekspert-otsenil-logiku-atak-vsu-1139324378.html
ростовская область
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ростовская область, происшествия, василий голубев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно

Ростовскую область за ночь атаковали 55 беспилотников ВСУ – губернатор

07:19 03.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу массированной атаке украинских дронов подверглась Ростовская область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", - сообщил он в Telegram-канале.
По данным Голубева, в результате атаки никто не пострадал, жертв нет.
Атаке в ночь на 3 августа поверглась и Орловская область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.
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Ростовская областьПроисшествияВасилий ГолубевБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиБезопасность
 
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