https://crimea.ria.ru/20240803/massirovannaya-ataka-dronov-vsu-na-rostovskuyu-oblast--chto-izvestno-1139330339.html

Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно

Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно

В ночь на субботу массированной атаке украинских дронов подверглась Ростовская область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T07:19

2024-08-03T07:19

2024-08-03T07:19

ростовская область

происшествия

василий голубев

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу массированной атаке украинских дронов подверглась Ростовская область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По данным Голубева, в результате атаки никто не пострадал, жертв нет.Атаке в ночь на 3 августа поверглась и Орловская область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20240802/udary-atacms-po-sevastopolyu-ekspert-otsenil-logiku-atak-vsu-1139324378.html

ростовская область

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2024

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ростовская область, происшествия, василий голубев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность