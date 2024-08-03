https://crimea.ria.ru/20240803/massirovannaya-ataka-dronov-vsu-na-rostovskuyu-oblast--chto-izvestno-1139330339.html
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
В ночь на субботу массированной атаке украинских дронов подверглась Ростовская область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T07:19
2024-08-03T07:19
2024-08-03T07:19
ростовская область
происшествия
василий голубев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу массированной атаке украинских дронов подверглась Ростовская область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По данным Голубева, в результате атаки никто не пострадал, жертв нет.Атаке в ночь на 3 августа поверглась и Орловская область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, два дрона попали в жилой дом в микрорайоне Болховский, на месте вспыхнул пожар, но жертв и пострадавших нет.
https://crimea.ria.ru/20240802/udary-atacms-po-sevastopolyu-ekspert-otsenil-logiku-atak-vsu-1139324378.html
ростовская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, происшествия, василий голубев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
Ростовскую область за ночь атаковали 55 беспилотников ВСУ – губернатор