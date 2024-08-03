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Дроны врезались в жилой дом в Орловской области

Дроны врезались в жилой дом в Орловской области - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Дроны врезались в жилой дом в Орловской области

В Орловской области при ночной атаке беспилотников ВСУ есть попадания в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T07:02

2024-08-03T07:02

2024-08-03T07:07

орловская область

андрей клычков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Орловской области при ночной атаке беспилотников ВСУ есть попадания в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По данным Клычкова, после атаки на месте вспыхнул пожар, который был оперативно локализован. Пострадавших нет.29 июля над регионами России уничтожили 39 беспилотников. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из-за атаки дронов ВСУ повреждена электростанция, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотниковБеспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, андрей клычков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости