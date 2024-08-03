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Дроны врезались в жилой дом в Орловской области
Дроны врезались в жилой дом в Орловской области - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Дроны врезались в жилой дом в Орловской области
В Орловской области при ночной атаке беспилотников ВСУ есть попадания в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T07:02
2024-08-03T07:02
2024-08-03T07:07
орловская область
андрей клычков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. В Орловской области при ночной атаке беспилотников ВСУ есть попадания в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.По данным Клычкова, после атаки на месте вспыхнул пожар, который был оперативно локализован. Пострадавших нет.29 июля над регионами России уничтожили 39 беспилотников. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, из-за атаки дронов ВСУ повреждена электростанция, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали шесть областей России с помощью беспилотниковБеспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России
орловская область
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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орловская область, андрей клычков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Дроны врезались в жилой дом в Орловской области
В Орловской области два дрона попали в жилой дом – губернатор
07:02 03.08.2024 (обновлено: 07:07 03.08.2024)