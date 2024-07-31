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19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России
19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России - РИА Новости Крым, 31.07.2024
19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 19 украинских беспилотников над шесть регионами РФ, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T07:51
2024-07-31T07:52
министерство обороны рф
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пво
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 19 украинских беспилотников над шесть регионами РФ, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - говорится в сообщении.Также над Курской областью уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД", добавили в ведомстве.В ночь на 29 июля киевский режим атаковал регионы России 39 беспилотниками. Вражеские дроны были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенокМассированная атака дронов на семь регионов России - что известноВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотниками
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России

Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских дронов над Крымом и пятью областями России

07:51 31.07.2024 (обновлено: 07:52 31.07.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 19 украинских беспилотников над шесть регионами РФ, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - говорится в сообщении.
Также над Курской областью уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД", добавили в ведомстве.
В ночь на 29 июля киевский режим атаковал регионы России 39 беспилотниками. Вражеские дроны были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями.
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Министерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПВОВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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