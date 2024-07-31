https://crimea.ria.ru/20240731/19-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-krymom-i-pyatyu-oblastyami-rossii-1139258045.html

19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России

19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России - РИА Новости Крым, 31.07.2024

19 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 19 украинских беспилотников над шесть регионами РФ, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T07:51

2024-07-31T07:51

2024-07-31T07:52

министерство обороны рф

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 19 украинских беспилотников над шесть регионами РФ, в том числе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над Белгородской, четыре над Брянской, по одному БПЛА над Курской, Калужской, Ростовской областями и Республикой Крым", - говорится в сообщении.Также над Курской областью уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД", добавили в ведомстве.В ночь на 29 июля киевский режим атаковал регионы России 39 беспилотниками. Вражеские дроны были сбиты над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенокМассированная атака дронов на семь регионов России - что известноВСУ атаковали Крым воздушными и морскими беспилотниками

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, пво, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя