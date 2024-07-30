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Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке, есть погибший и раненые, в том числе ребенок. Об этом сообщает глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T22:48
2024-07-30T22:48
2024-07-30T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке, есть погибший и раненые, в том числе ребенок. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По информации Пушилина, атака БПЛА-камикадзе была совершена на трамвайный вагон в Центрально-Городском районе Горловки. В результате погиб вагоновожатый – мужчина 1999 года рождения. Ранения получили пассажиры женщины 1957 и 1973 года рождения.Кроме того, по словам Дениса Пушилина, в Никитовском районе Горловки в результате обстрела с применением противником ствольной артиллерии кассетного типа ранена женщина 1961 года рождения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Также в результате атаки повреждения получили жилой дом и ЛЭП в Никитовском районе Горловки, трамвай и маршрутный автобус в Центрально-Городском районе Горловки."Со стороны ВФУ совершено 11 вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в херсонском селе Малые Копани при обстреле со стороны ВСУ ранен 16-летний подросток.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаДва дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазуМирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, горловка, денис пушилин, происшествия, новости
Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
Погиб мужчина и ранен ребенок при атаке дрона-камикадзе на трамвай в Горловке - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке, есть погибший и раненые, в том числе ребенок. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении.
По информации Пушилина, атака БПЛА-камикадзе была совершена на трамвайный вагон в Центрально-Городском районе Горловки. В результате погиб вагоновожатый – мужчина 1999 года рождения. Ранения получили пассажиры женщины 1957 и 1973 года рождения.
"В маршрутном автобусе № 101, проходящем в этот момент рядом с трамваем, пострадала девочка-подросток 2007 года рождения", - сообщил глава ДНР.
Кроме того, по словам Дениса Пушилина, в Никитовском районе Горловки в результате обстрела с применением противником ствольной артиллерии кассетного типа ранена женщина 1961 года рождения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Также в результате атаки повреждения получили жилой дом и ЛЭП в Никитовском районе Горловки, трамвай и маршрутный автобус в Центрально-Городском районе Горловки.
"Со стороны ВФУ совершено 11 вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в херсонском селе Малые Копани при обстреле со стороны ВСУ ранен 16-летний подросток
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