https://crimea.ria.ru/20240730/ataka-drona-na-tramvay-v-gorlovke-pogib-muzhchina-i-ranen-rebenok-1139253889.html

Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок

Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок

Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке, есть погибший и раненые, в том числе ребенок. Об этом сообщает глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T22:48

2024-07-30T22:48

2024-07-30T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке, есть погибший и раненые, в том числе ребенок. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По информации Пушилина, атака БПЛА-камикадзе была совершена на трамвайный вагон в Центрально-Городском районе Горловки. В результате погиб вагоновожатый – мужчина 1999 года рождения. Ранения получили пассажиры женщины 1957 и 1973 года рождения.Кроме того, по словам Дениса Пушилина, в Никитовском районе Горловки в результате обстрела с применением противником ствольной артиллерии кассетного типа ранена женщина 1961 года рождения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Также в результате атаки повреждения получили жилой дом и ЛЭП в Никитовском районе Горловки, трамвай и маршрутный автобус в Центрально-Городском районе Горловки."Со стороны ВФУ совершено 11 вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в херсонском селе Малые Копани при обстреле со стороны ВСУ ранен 16-летний подросток.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаДва дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазуМирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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