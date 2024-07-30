Рейтинг@Mail.ru
Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240730/ataka-drona-na-tramvay-v-gorlovke-pogib-muzhchina-i-ranen-rebenok-1139253889.html
Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке, есть погибший и раненые, в том числе ребенок. Об этом сообщает глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T22:48
2024-07-30T22:38
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
горловка
денис пушилин
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:79:466:341_1920x0_80_0_0_9461a96942c615822ea3c82f83241e0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке, есть погибший и раненые, в том числе ребенок. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По информации Пушилина, атака БПЛА-камикадзе была совершена на трамвайный вагон в Центрально-Городском районе Горловки. В результате погиб вагоновожатый – мужчина 1999 года рождения. Ранения получили пассажиры женщины 1957 и 1973 года рождения.Кроме того, по словам Дениса Пушилина, в Никитовском районе Горловки в результате обстрела с применением противником ствольной артиллерии кассетного типа ранена женщина 1961 года рождения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Также в результате атаки повреждения получили жилой дом и ЛЭП в Никитовском районе Горловки, трамвай и маршрутный автобус в Центрально-Городском районе Горловки."Со стороны ВФУ совершено 11 вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в херсонском селе Малые Копани при обстреле со стороны ВСУ ранен 16-летний подросток.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаДва дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазуМирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ
донецкая народная республика (днр)
горловка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/09/1134049275_0:19:455:360_1920x0_80_0_0_46978c7747eea8b802b3ced338f47a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, горловка, денис пушилин, происшествия, новости
Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок

Погиб мужчина и ранен ребенок при атаке дрона-камикадзе на трамвай в Горловке - Пушилин

22:48 30.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке, есть погибший и раненые, в том числе ребенок. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении.
По информации Пушилина, атака БПЛА-камикадзе была совершена на трамвайный вагон в Центрально-Городском районе Горловки. В результате погиб вагоновожатый – мужчина 1999 года рождения. Ранения получили пассажиры женщины 1957 и 1973 года рождения.
"В маршрутном автобусе № 101, проходящем в этот момент рядом с трамваем, пострадала девочка-подросток 2007 года рождения", - сообщил глава ДНР.
Кроме того, по словам Дениса Пушилина, в Никитовском районе Горловки в результате обстрела с применением противником ствольной артиллерии кассетного типа ранена женщина 1961 года рождения. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Также в результате атаки повреждения получили жилой дом и ЛЭП в Никитовском районе Горловки, трамвай и маршрутный автобус в Центрально-Городском районе Горловки.
"Со стороны ВФУ совершено 11 вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что в херсонском селе Малые Копани при обстреле со стороны ВСУ ранен 16-летний подросток.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина
Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу
Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииГорловкаДенис ПушилинПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами грозы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
23:48Главное за день: 30 июля
23:36Пожар в торговом центре Симферополя локализован
23:30Главные новости Крыма: 30 июля
23:18Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы
22:48Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенок
22:34Пожар в торговом центре Симферополя – что известно к этому часу
22:05Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
21:55В Керчи на сутки отключают воду – список адресов
21:45На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля
21:36В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверку
21:29На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
21:12Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции
21:09Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Симферополя
20:58Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
20:45ЧП в торговом центре Симферополя – что известно
20:32Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
20:20Стрельба слышна в Севастополе – причина
20:05Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи
Лента новостейМолния