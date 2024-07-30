https://crimea.ria.ru/20240730/ocherednaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-raneny-muzhchina-i-zhenschina-1139224997.html

Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина

Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина

Два мирных жителя ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области со стороны украинских боевиков. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T12:33

2024-07-30T12:33

2024-07-30T12:35

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

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общество

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удары пришлись по селам Вознесеновка и по самому городу Шебекино.В Шебекино ранен мужчина в результате прилета снаряда на территорию одного из предприятий. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами в больницу Белгорода.Снаряд упал на территорию еще одного предприятия — пробита кровля и повреждена стена. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.Накануне в еле Новая Таволжанка в результате прямого попадания боеприпаса в частный дома ранения получили мать и ее 16-летняя дочь.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на село в Херсонской области - ранен ребенокМирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области4 человека ранены в Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, общество, вячеслав гладков, новости