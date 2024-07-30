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Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина
Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина
Два мирных жителя ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области со стороны украинских боевиков. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T12:33
2024-07-30T12:35
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
происшествия
общество
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удары пришлись по селам Вознесеновка и по самому городу Шебекино.В Шебекино ранен мужчина в результате прилета снаряда на территорию одного из предприятий. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами в больницу Белгорода.Снаряд упал на территорию еще одного предприятия — пробита кровля и повреждена стена. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.Накануне в еле Новая Таволжанка в результате прямого попадания боеприпаса в частный дома ранения получили мать и ее 16-летняя дочь.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на село в Херсонской области - ранен ребенокМирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка в Белгородской области4 человека ранены в Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ
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РИА Новости Крым
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белгородская область, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, общество, вячеслав гладков, новости
Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщина

Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область – Гладков

12:33 30.07.2024 (обновлено: 12:35 30.07.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удары пришлись по селам Вознесеновка и по самому городу Шебекино.
"В результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина — с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказали ей первую медицинскую помощь. В ближайшее время она будет переведена для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении.
В Шебекино ранен мужчина в результате прилета снаряда на территорию одного из предприятий. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами в больницу Белгорода.
Снаряд упал на территорию еще одного предприятия — пробита кровля и повреждена стена. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.
Накануне в еле Новая Таволжанка в результате прямого попадания боеприпаса в частный дома ранения получили мать и ее 16-летняя дочь.
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Белгородская областьШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбществоВячеслав ГладковНовости
 
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