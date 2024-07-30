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Атака ВСУ на село в Херсонской области - ранен ребенок
Атака ВСУ на село в Херсонской области - ранен ребенок - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Атака ВСУ на село в Херсонской области - ранен ребенок
В херсонском селе Малые Копани при обстреле со стороны ВСУ ранен 16-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T09:28
2024-07-30T09:28
2024-07-30T09:28
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В херсонском селе Малые Копани при обстреле со стороны ВСУ ранен 16-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По данным Сальдо, пострадавший госпитализирован в скадовскую больницу, где получает медицинскую помощь.ВСУ продолжают атаковать мирные населенные пункты Херсонской области. Так, ранее украинские боевики ударили кассетными боеприпасами по селу Железный Порт, ранены четырехлетняя девочка и ее 35-летний отец. Ребенка с минно-взрывными травмами направили на лечение в Крым. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при атаке на село Масловка Новокаховского городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненыхДвое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской областиРанены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости сво
Атака ВСУ на село в Херсонской области - ранен ребенок
Подросток ранен в результате атаки ВСУ на село в Херсонской области - Сальдо