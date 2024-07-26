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Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области
Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области
Четыре человека, в том числе трое детей, ранены при атаке украинских боевиков на село Масловка Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T13:53
2024-07-26T13:59
владимир сальдо
программа социально-экономического развития херсонской области
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе трое детей, ранены при атаке украинских боевиков на село Масловка Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, боевики скинули несколько боеприпасов на жилой частный дом в Алешкинском округе. Пострадавших нет, здание сильно повреждено, добавил Сальдо.На этой неделе ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Железный Порт. В результате были ранены четырехлетняя девочка и ее 35-летний отец. Ребенка с минно-взрывными травмами направили на лечение в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненную на Херсонщине 4-летнюю девочку отправили на лечение в КрымВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенокВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые
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владимир сальдо, программа социально-экономического развития херсонской области, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости
Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области

Трое детей и взрослый ранены при ударе ВСУ по жилым домам в Херсонской области – Сальдо

13:53 26.07.2024 (обновлено: 13:59 26.07.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе трое детей, ранены при атаке украинских боевиков на село Масловка Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вражеские боевики целенаправленно били по жилым домам. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - написал он в Telegram-канале .
Кроме того, боевики скинули несколько боеприпасов на жилой частный дом в Алешкинском округе. Пострадавших нет, здание сильно повреждено, добавил Сальдо.
На этой неделе ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Железный Порт. В результате были ранены четырехлетняя девочка и ее 35-летний отец. Ребенка с минно-взрывными травмами направили на лечение в Крым.
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Владимир СальдоПрограмма социально-экономического развития Херсонской областиПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости
 
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