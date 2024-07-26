https://crimea.ria.ru/20240726/troe-detey-raneny-pri-atake-vsu-na-selo-v-khersonskoy-oblasti-1139141679.html

Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области

Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области

Четыре человека, в том числе трое детей, ранены при атаке украинских боевиков на село Масловка Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T13:53

2024-07-26T13:53

2024-07-26T13:59

владимир сальдо

программа социально-экономического развития херсонской области

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе трое детей, ранены при атаке украинских боевиков на село Масловка Новокаховского городского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, боевики скинули несколько боеприпасов на жилой частный дом в Алешкинском округе. Пострадавших нет, здание сильно повреждено, добавил Сальдо.На этой неделе ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Железный Порт. В результате были ранены четырехлетняя девочка и ее 35-летний отец. Ребенка с минно-взрывными травмами направили на лечение в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненную на Херсонщине 4-летнюю девочку отправили на лечение в КрымВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенокВСУ ударили по левобережью Херсонщины - есть погибшая и раненые

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, программа социально-экономического развития херсонской области, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости