https://crimea.ria.ru/20240722/ranennuyu-na-khersonschine-4-letnyuyu-devochku-otpravili-na-lechenie-v-krym-1139058887.html

Раненную на Херсонщине 4-летнюю девочку отправили на лечение в Крым

Раненную на Херсонщине 4-летнюю девочку отправили на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Раненную на Херсонщине 4-летнюю девочку отправили на лечение в Крым

Четырехлетняя девочка, которая получила множественные минно-взрывные травмы при атаке украинских боевиков на село Железный Порт в Херсонской области, доставят... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T21:16

2024-07-22T21:16

2024-07-22T21:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка, которая получила множественные минно-взрывные травмы при атаке украинских боевиков на село Железный Порт в Херсонской области, доставят на лечение в Крым. О этом сообщили в областном минздраве.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прибрежное село Железный Порт в Херсонской области, ранения получили 35-летний мужчина и его четырехлетняя дочь. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Скадовска.Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.Накануне ВСУ обстреляли гражданские объекты на левобережье Херсонской области. В результате попадания ракеты в частный дом в селе Черноморское погибла женщина. Еще два мирных жителя получили ранения.20 июля украинские боевики обстреляли из минометов жилой сектор Новой Каховки. В результате пострадала мирная жительница, с осколочными ранениями ее доставили в Каховскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщинаВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены троеДонецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, происшествия, обстрелы всу, дети, общество, минздрав херсонской области, новости