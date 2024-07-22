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Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые

Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые

Мирная жительница Донецка погибла и еще пять женщин получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ жилых районов города реактивными снарядами HIMARS,... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T14:10

2024-07-22T14:10

2024-07-22T14:10

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Мирная жительница Донецка погибла и еще пять женщин получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ жилых районов города реактивными снарядами HIMARS, ствольной артиллерией и беспилотниками. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он уточнил, что в Киевском районе города погибла женщина, еще две женщины 1937 и 1986 годов рождения ранены. В Калининском районе столицы региона ранены два учителя – 59- и 31-летняя женщины.Кроме того, в Никитовском районе Горловки при сбросе боеприпаса с беспилотника ранения получила 73-летняя женщина.Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Кроме того, в результате обстрела повреждены пять жилых домостроений, а также две школы в Калининском районе Донецка.Накануне в результате обстрела украинскими боевиками Горловки и Пантелеймоновки в ДНР погибли четыре человека и еще 10 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчикВ Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил 9 этажей дома и не разорвалсяБолее 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, новости