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Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые
Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые
Мирная жительница Донецка погибла и еще пять женщин получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ жилых районов города реактивными снарядами HIMARS,... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T14:10
2024-07-22T14:10
2024-07-22T14:10
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Мирная жительница Донецка погибла и еще пять женщин получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ жилых районов города реактивными снарядами HIMARS, ствольной артиллерией и беспилотниками. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он уточнил, что в Киевском районе города погибла женщина, еще две женщины 1937 и 1986 годов рождения ранены. В Калининском районе столицы региона ранены два учителя – 59- и 31-летняя женщины.Кроме того, в Никитовском районе Горловки при сбросе боеприпаса с беспилотника ранения получила 73-летняя женщина.Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Кроме того, в результате обстрела повреждены пять жилых домостроений, а также две школы в Калининском районе Донецка.Накануне в результате обстрела украинскими боевиками Горловки и Пантелеймоновки в ДНР погибли четыре человека и еще 10 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчикВ Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил 9 этажей дома и не разорвалсяБолее 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, денис пушилин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, новости
Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые
Один человек погиб и пятеро ранены в результате обстрела Донецка ракетами HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Мирная жительница Донецка погибла и еще пять женщин получили ранения в результате обстрела боевиками ВСУ жилых районов города реактивными снарядами HIMARS, ствольной артиллерией и беспилотниками. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по густонаселенным районам Донецка с применением высокоточных ракет HIMARS. Один человек погиб, пять мирных жителей пострадали в результате украинской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Киевском районе города погибла женщина, еще две женщины 1937 и 1986 годов рождения ранены. В Калининском районе столицы региона ранены два учителя – 59- и 31-летняя женщины.
Кроме того, в Никитовском районе Горловки при сбросе боеприпаса с беспилотника ранения получила 73-летняя женщина.
Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрела повреждены пять жилых домостроений, а также две школы в Калининском районе Донецка.
Накануне в результате обстрела украинскими боевиками Горловки и Пантелеймоновки в ДНР погибли четыре человека и еще 10 пострадали.
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