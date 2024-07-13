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ВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчик - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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ВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчик
ВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчик - РИА Новости Крым, 13.07.2024
ВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчик
Украинские боевики продолжают атаковать детей с беспилотников. В Горловке при сбросе взрывчатки ранен 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Донецкой Народной РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T21:16
2024-07-13T21:16
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают атаковать детей с беспилотников. В Горловке при сбросе взрывчатки ранен 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того,пострадал также 37-летний мужчина, а во Владимировке Волновахского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал 5-летнюю женщину. Всем пострадавшие получили медицинскую помощь.В течение дня украинские боевики 39 раз атаковали ДНР. По данным Пушилина, по мирным районам выпущено более ста боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.Накануне украинские дроны атаковали рейсовый автобус в Донецке. При сбросе взрывчатки был ранен один мужчина, а при артобстрелах пострадали еще двое мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернаторРаненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в МосквуДвое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях
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РИА Новости Крым
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96
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донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, денис пушилин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, горловка, новости
ВСУ скидывают взрывчатку на детей: в Горловке ранен 12-летний мальчик

Ребенок и двое взрослых ранены в ДНР при атаке украинских дронов-камикадзе

21:16 13.07.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают атаковать детей с беспилотников. В Горловке при сбросе взрывчатки ранен 12-летний мальчик. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Горловке при сбросе взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ в Никитовском районе ранен ребенок – мальчик 2012 года рождения", - написал он в Telegram.
Кроме того,пострадал также 37-летний мужчина, а во Владимировке Волновахского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал 5-летнюю женщину. Всем пострадавшие получили медицинскую помощь.
В течение дня украинские боевики 39 раз атаковали ДНР. По данным Пушилина, по мирным районам выпущено более ста боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.
Накануне украинские дроны атаковали рейсовый автобус в Донецке. При сбросе взрывчатки был ранен один мужчина, а при артобстрелах пострадали еще двое мирных жителей.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУДенис ПушилинСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеГорловкаНовости
 
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