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В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернатор - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернатор
В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернатор - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернатор
В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены 8 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T13:53
2024-07-13T13:53
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены 8 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Третий день подряд город Шебекино подвергается обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены 8 мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших", - написал он в своем ТГ-канале.По информации губернатора, у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии. Еще одного мужчину с осколочным ранением правого предплечья бригада скорой отвезла в больницу."Трем пострадавшим с осколочными ранениями рук и ног медики Шебекинской ЦРБ оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени", - добавил Гладков.Он сообщил также, что в Шебекино в пяти многоквартирных домах повреждено остекление, в одном частном доме выбиты окна и посечен забор, как минимум 16 автомобилей повреждены. От прямого попадания снаряда загорелся один автомобиль, пожарными расчетами пожар был потушен. Также в одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления. Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах.
https://crimea.ria.ru/20240713/muzhchinu-ranilo-oskolkom-v-nogu---vsu-udarili-po-selu-na-belgorodschine-1138827394.html
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернатор

В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены 8 мирных жителей - губернатор

13:53 13.07.2024
 
© РИА Новости КрымМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены 8 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Третий день подряд город Шебекино подвергается обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены 8 мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших", - написал он в своем ТГ-канале.
По информации губернатора, у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии. Еще одного мужчину с осколочным ранением правого предплечья бригада скорой отвезла в больницу.
"Трем пострадавшим с осколочными ранениями рук и ног медики Шебекинской ЦРБ оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени", - добавил Гладков.
Он сообщил также, что в Шебекино в пяти многоквартирных домах повреждено остекление, в одном частном доме выбиты окна и посечен забор, как минимум 16 автомобилей повреждены. От прямого попадания снаряда загорелся один автомобиль, пожарными расчетами пожар был потушен. Также в одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления. Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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