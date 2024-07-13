https://crimea.ria.ru/20240713/v-shebekino-raneny-8-mirnykh-zhiteley-pri-obstrele-vsu---gubernator-1138827886.html

В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернатор

В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернатор - РИА Новости Крым, 13.07.2024

В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернатор

В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены 8 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T13:53

2024-07-13T13:53

2024-07-13T13:53

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123315084_0:9:3067:1734_1920x0_80_0_0_9a2a6a3f244f3c8d618dc55fade2d8e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при обстреле ВСУ ранены 8 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Третий день подряд город Шебекино подвергается обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, ранены 8 мирных жителей. В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших", - написал он в своем ТГ-канале.По информации губернатора, у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии. Еще одного мужчину с осколочным ранением правого предплечья бригада скорой отвезла в больницу."Трем пострадавшим с осколочными ранениями рук и ног медики Шебекинской ЦРБ оказали необходимую помощь, лечение продолжат амбулаторно. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени", - добавил Гладков.Он сообщил также, что в Шебекино в пяти многоквартирных домах повреждено остекление, в одном частном доме выбиты окна и посечен забор, как минимум 16 автомобилей повреждены. От прямого попадания снаряда загорелся один автомобиль, пожарными расчетами пожар был потушен. Также в одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления. Информация о последствиях уточняется, все оперативные службы работают на местах.

https://crimea.ria.ru/20240713/muzhchinu-ranilo-oskolkom-v-nogu---vsu-udarili-po-selu-na-belgorodschine-1138827394.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости