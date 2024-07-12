https://crimea.ria.ru/20240712/vsu-atakovali-reysovyy-avtobus-v-donetske--est-ranenye-1138817140.html
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые - РИА Новости Крым, 12.07.2024
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые
Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на жилые районы Донецка в пятницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T20:38
2024-07-12T20:38
2024-07-12T20:38
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
денис пушилин
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128639222_0:101:2730:1637_1920x0_80_0_0_2f745442f231c0b5f3d3fd605e9dc9d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на жилые районы Донецка в пятницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Третий пострадавший – 48-летний мужчина – получил ранения при артиллерийском обстреле Петровского района столицы региона.Также при атаках ВСУ повреждены жилые дома, рейсовый автобус, гаражный кооператив. Всего в течение дня украинские боевики 17 раз атаковали город, выпустив около 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, и ударные БПЛА.ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру регионов России. Накануне в ДНР один человек погиб, еще пять мирных жителей получили ранения в результате украинской агрессии. В пятницу начальник управления оперативного реагирования города Шебекино Александр Маслиенко погиб в селе Муром, Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненыеВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненыеВ Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил 9 этажей дома и не разорвался
донецк
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128639222_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bae5165a13513ff25cd5d997b1116b81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые
Три человека ранены в результате атак ВСУ на Донецк в пятницу - Пушилин