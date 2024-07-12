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ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые - РИА Новости Крым, 12.07.2024

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые

Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на жилые районы Донецка в пятницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T20:38

2024-07-12T20:38

2024-07-12T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на жилые районы Донецка в пятницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Третий пострадавший – 48-летний мужчина – получил ранения при артиллерийском обстреле Петровского района столицы региона.Также при атаках ВСУ повреждены жилые дома, рейсовый автобус, гаражный кооператив. Всего в течение дня украинские боевики 17 раз атаковали город, выпустив около 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, и ударные БПЛА.ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру регионов России. Накануне в ДНР один человек погиб, еще пять мирных жителей получили ранения в результате украинской агрессии. В пятницу начальник управления оперативного реагирования города Шебекино Александр Маслиенко погиб в селе Муром, Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненыеВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненыеВ Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил 9 этажей дома и не разорвался

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донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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