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ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые - РИА Новости Крым, 12.07.2024
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые
Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на жилые районы Донецка в пятницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T20:38
2024-07-12T20:38
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
денис пушилин
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на жилые районы Донецка в пятницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Третий пострадавший – 48-летний мужчина – получил ранения при артиллерийском обстреле Петровского района столицы региона.Также при атаках ВСУ повреждены жилые дома, рейсовый автобус, гаражный кооператив. Всего в течение дня украинские боевики 17 раз атаковали город, выпустив около 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, и ударные БПЛА.ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру регионов России. Накануне в ДНР один человек погиб, еще пять мирных жителей получили ранения в результате украинской агрессии. В пятницу начальник управления оперативного реагирования города Шебекино Александр Маслиенко погиб в селе Муром, Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненыеВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненыеВ Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS пробил 9 этажей дома и не разорвался
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Донецке – есть раненые

Три человека ранены в результате атак ВСУ на Донецк в пятницу - Пушилин

20:38 12.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на жилые районы Донецка в пятницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на рейсовый автобус №41 на улице Бирюзова ранен пассажир — мужчина 1967 года рождения. Также в результате обстрела с применением ствольной артиллерии со стороны ВФУ пострадала женщина 1990 года рождения", - сообщил Пушилин.
Третий пострадавший – 48-летний мужчина – получил ранения при артиллерийском обстреле Петровского района столицы региона.
Также при атаках ВСУ повреждены жилые дома, рейсовый автобус, гаражный кооператив. Всего в течение дня украинские боевики 17 раз атаковали город, выпустив около 45 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, и ударные БПЛА.
ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру регионов России. Накануне в ДНР один человек погиб, еще пять мирных жителей получили ранения в результате украинской агрессии. В пятницу начальник управления оперативного реагирования города Шебекино Александр Маслиенко погиб в селе Муром, Белгородской области.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияДенис ПушилинОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новые регионы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости
 
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