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ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненые

ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненые - РИА Новости Крым, 09.07.2024

ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненые

Двое мирных жителей ранены при атаке украинских боевиков на школу в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T21:03

2024-07-09T21:03

2024-07-09T21:03

донецк

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

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денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены при атаке украинских боевиков на школу в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Также в этом районе от ударов ВСУ повреждено здание городской больницы №14.Кроме того, под ударами ВСУ оказались Киевский район Донецка и Горловка. "Со стороны ВФУ совершены 23 вооруженных атаки, выпущено более 60 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия РСЗО M142 HIMARS с применением ракеты М-30А1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО в ГорловкеНад Мелитополем сбили пять ракет HIMARSВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия, денис пушилин, новости, новые регионы россии, общество