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ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненые
ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненые - РИА Новости Крым, 09.07.2024
ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненые
Двое мирных жителей ранены при атаке украинских боевиков на школу в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T21:03
2024-07-09T21:03
2024-07-09T21:03
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донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
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денис пушилин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены при атаке украинских боевиков на школу в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Также в этом районе от ударов ВСУ повреждено здание городской больницы №14.Кроме того, под ударами ВСУ оказались Киевский район Донецка и Горловка. "Со стороны ВФУ совершены 23 вооруженных атаки, выпущено более 60 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия РСЗО M142 HIMARS с применением ракеты М-30А1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина подорвался на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО в ГорловкеНад Мелитополем сбили пять ракет HIMARSВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия, денис пушилин, новости, новые регионы россии, общество
ВСУ атаковали школу в Донецке – есть раненые
Два человека ранены при атаке беспилотника ВСУ на школу в Донецке – Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей ранены при атаке украинских боевиков на школу в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ в районе школы №106 ранены женщина 1978 года рождения и мужчина 1959 года рождения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил он в Telegram-канале.
Также в этом районе от ударов ВСУ повреждено здание городской больницы №14.
Кроме того, под ударами ВСУ оказались Киевский район Донецка и Горловка.
"Со стороны ВФУ совершены 23 вооруженных атаки, выпущено более 60 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия РСЗО M142 HIMARS с применением ракеты М-30А1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.
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