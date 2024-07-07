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Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS
Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS
Над Мелитополем Запорожской области сбили пять реактивных снарядов HIMARS, осколки упали на севере города. Об этом сообщает Telegram-канал местной... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T16:21
2024-07-07T16:26
мелитополь
новости
запорожская область
вооруженные силы россии
пво
безопасность
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Над Мелитополем Запорожской области сбили пять реактивных снарядов HIMARS, осколки упали на севере города. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.По данным властей, в местах падения обломков загорелась сухая трава. На месте работают подразделения МЧС.В воскресенье СМИ сообщили о нескольких взрывах в Мелитополе, прозвучавших около 15:00.5 июля боевики ВСУ нанесли удар по Волновахе в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате два человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дронаВосемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиДвое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ
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мелитополь, новости, запорожская область, вооруженные силы россии, пво, безопасность, himars
Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS

Пять вражеских ракет HIMARS сбиты над Мелитополем – власти

16:21 07.07.2024 (обновлено: 16:26 07.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Над Мелитополем Запорожской области сбили пять реактивных снарядов HIMARS, осколки упали на севере города. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.

"По данным оперативных служб, над Мелитополем были сбиты пять вражеских ракет РСЗО HIMARS. Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырех ракет упали на севере города", – говорится в сообщении.

По данным властей, в местах падения обломков загорелась сухая трава. На месте работают подразделения МЧС.
В воскресенье СМИ сообщили о нескольких взрывах в Мелитополе, прозвучавших около 15:00.
5 июля боевики ВСУ нанесли удар по Волновахе в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате два человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести.
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МелитопольНовостиЗапорожская областьВооруженные силы РоссииПВОБезопасностьHIMARS
 
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