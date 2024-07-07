https://crimea.ria.ru/20240707/nad-melitopolem-sbili-pyat-raket-himars-1138666610.html

Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS

Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Над Мелитополем сбили пять ракет HIMARS

Над Мелитополем Запорожской области сбили пять реактивных снарядов HIMARS, осколки упали на севере города. Об этом сообщает Telegram-канал местной... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T16:21

2024-07-07T16:21

2024-07-07T16:26

мелитополь

новости

запорожская область

вооруженные силы россии

пво

безопасность

himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_9ea7507e0148738d4f17cf6bbb21f55a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Над Мелитополем Запорожской области сбили пять реактивных снарядов HIMARS, осколки упали на севере города. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.По данным властей, в местах падения обломков загорелась сухая трава. На месте работают подразделения МЧС.В воскресенье СМИ сообщили о нескольких взрывах в Мелитополе, прозвучавших около 15:00.5 июля боевики ВСУ нанесли удар по Волновахе в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате два человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дронаВосемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиДвое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ

мелитополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, новости, запорожская область, вооруженные силы россии, пво, безопасность, himars