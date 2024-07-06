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Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу пресекли очередную попытку ВСУ атаковать приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T07:31
2024-07-06T07:31
2024-07-06T07:33
пво
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обстрелы белгородской области
обстрелы курской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу пресекли очередную попытку ВСУ атаковать приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.Беспилотники самолетного типа были уничтожены над Белгородской и Курской областями.Атаке дронов подвергся и Краснодарский край. Там при падении обломков сбитых беспилотников повреждена вышка сотовой связи и загорелись резервуары с топливом в двух станицах. Жертв нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненыеСемь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала годаШестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, курская область, белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, новости
Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями
Силы ПВО за ночь уничтожили 8 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями
07:31 06.07.2024 (обновлено: 07:33 06.07.2024)