https://crimea.ria.ru/20240706/vosem-dronov-vsu-sbity-nad-kurskoy-i-belgorodskoy-oblastyami-1138642631.html

Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями

Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Восемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями

Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу пресекли очередную попытку ВСУ атаковать приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T07:31

2024-07-06T07:31

2024-07-06T07:33

пво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу пресекли очередную попытку ВСУ атаковать приграничье России. Об этом сообщили в Минобороны.Беспилотники самолетного типа были уничтожены над Белгородской и Курской областями.Атаке дронов подвергся и Краснодарский край. Там при падении обломков сбитых беспилотников повреждена вышка сотовой связи и загорелись резервуары с топливом в двух станицах. Жертв нет.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненыеСемь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала годаШестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань

курская область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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