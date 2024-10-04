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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 04.10.2024

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T21:26

2024-10-04T21:26

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севастополь

паромы и катера в севастополе

северная сторона

морской транспорт

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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