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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T21:26
2024-10-04T21:26
2024-10-04T21:28
севастополь
паромы и катера в севастополе
северная сторона
морской транспорт
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, крым, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили морской транспорт
21:26 04.10.2024 (обновлено: 21:28 04.10.2024)