https://crimea.ria.ru/20241004/v-krymu-podskochili-tseny-na-sladkie-podarki-ko-dnyu-uchitelya-1140850697.html

В Крыму подскочили цены на сладкие подарки ко Дню учителя

В Крыму подскочили цены на сладкие подарки ко Дню учителя - РИА Новости Крым, 04.10.2024

В Крыму подскочили цены на сладкие подарки ко Дню учителя

Крым стал лидером среди регионов Юга России по росту цен на сладкий подарочный набор ко Дню учителя, в республике он за год подорожал на 9,4%. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T17:05

2024-10-04T17:05

2024-10-04T17:05

инфографика

банк

банк россии

школа

день учителя

подарки

цены в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/04/1140850578_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_d70bab33596fc170cad941b5ec98ccd2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Крым стал лидером среди регионов Юга России по росту цен на сладкий подарочный набор ко Дню учителя, в республике он за год подорожал на 9,4%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Южного главного управления Банка России.Эксперты Банка России, основываясь на данных Росстата, подсчитали, как изменились в южных регионах страны цены на популярные подарки в виде набора из сладостей, чая и кофе, которые часто дарят своим педагогам ко Дню учителя. В набор вошли шоколад, зефир или пастила, шоколадные конфеты, мед и джем, а также зеленый чай и кофе молотый или в зернах.Меньше всего цена на сладкий набор изменилась в Астраханской области (за год он прибавил всего 1,8%), а также в Волгоградской области и Калмыкии (+2,2% и + 2,3% соответственно). В Ростовской области набор с десертами подорожал на 4,1%, на Кубани – на 6,7%.По словам руководителя регионального отделения ЦБ Игоря Цветкова, в Крыму больше всего за год подорожали натуральный кофе в зернах и шоколадные конфеты."Затраты на их производство выросли из-за роста цен на сырье. Причина в том, что мировые цены на какао-бобы и кофейное зерно увеличились в результате неурожая в основных странах-поставщиках", - комментирует он.Кроме того, у компаний выросли расходы на оплату труда персонала. В условиях нехватки кадров производители повышали зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлечь новых специалистов, добавил Цветков.По данным отделения Банка России, годовая инфляция в Крыму в августе составила 8,1%. Это ниже показателя по ЮФО (8,9%) и по стране в целом (9,1%). По словам Цветкова, когда Росстат считает уровень инфляции, он учитывает цены почти на 570 товаров и услуг. И среди них далеко не все дорожает – всегда есть то, что дешевеет или почти не меняется в цене. Это видно на примере вкусного набора ко Дню учителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляционная спираль: что будет дальше с ценами в РоссииЧто влияет на стоимость мяса в КрымуПутин призвал ЦБ и Кабмин эффективнее бороться с инфляцией

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, банк россии, школа, день учителя, подарки, цены в крыму, новости крыма, крым, инфографика