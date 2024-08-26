https://crimea.ria.ru/20240826/putin-prizval-tsb-i-kabmin-effektivnee-borotsya-s-i-inflyatsiey-1139876592.html

Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией

Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией

Президент России Владимир Путин призвал Центральный банк и правительство повысить эффективность борьбы с инфляцией, в первую очередь за счет роста предложения... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T12:16

2024-08-26T12:16

2024-08-26T12:19

владимир путин (политик)

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инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал Центральный банк и правительство повысить эффективность борьбы с инфляцией, в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.По словам Путина, объем предложения должен отвечать внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий и компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку и покупку оборудования."Что касается денежно-кредитной политики, для сдерживания инфляции Центробанк меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования, а здесь динамика опережающая. Как это ни странно, несмотря на повышение ключевой ставки мы наблюдаем эту динамику", – добавил президент.Он также обратил внимание на то, что по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, а задолженность по потребительским кредитам, необеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 триллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всегоЧто будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата ГосдумыЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку

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2024

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владимир путин (политик), россия, новости, правительство россии, экономика, финансы, инфляция