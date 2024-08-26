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Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией
Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией
Президент России Владимир Путин призвал Центральный банк и правительство повысить эффективность борьбы с инфляцией, в первую очередь за счет роста предложения... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T12:16
2024-08-26T12:19
владимир путин (политик)
россия
новости
правительство россии
экономика
финансы
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал Центральный банк и правительство повысить эффективность борьбы с инфляцией, в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.По словам Путина, объем предложения должен отвечать внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий и компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку и покупку оборудования."Что касается денежно-кредитной политики, для сдерживания инфляции Центробанк меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования, а здесь динамика опережающая. Как это ни странно, несмотря на повышение ключевой ставки мы наблюдаем эту динамику", – добавил президент.Он также обратил внимание на то, что по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, а задолженность по потребительским кредитам, необеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 триллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму ускорилась: какие товары подорожали больше всегоЧто будет с ключевой ставкой ЦБ этой осенью – прогноз депутата ГосдумыЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку
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владимир путин (политик), россия, новости, правительство россии, экономика, финансы, инфляция
Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией

Центробанку и правительству нужно повысить эффективность борьбы с инфляцией –Путин

12:16 26.08.2024 (обновлено: 12:19 26.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал Центральный банк и правительство повысить эффективность борьбы с инфляцией, в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.
"Вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг", – сказал российский лидер
По словам Путина, объем предложения должен отвечать внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий и компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку и покупку оборудования.
"Что касается денежно-кредитной политики, для сдерживания инфляции Центробанк меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования, а здесь динамика опережающая. Как это ни странно, несмотря на повышение ключевой ставки мы наблюдаем эту динамику", – добавил президент.
Он также обратил внимание на то, что по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, а задолженность по потребительским кредитам, необеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 триллиона рублей.

"По оценкам специалистов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции. Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям", – подчеркнул Путин.

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Владимир Путин (политик)РоссияНовостиПравительство РоссииЭкономикаФинансыИнфляция
 
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