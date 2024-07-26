https://crimea.ria.ru/20240726/ekonomika-v-sostoyanii-peregreva-pochemu-v-rossii-povysili-klyuchevuyu-stavku-1139144633.html

Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку

Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку

Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T15:47

2024-07-26T15:47

2024-07-26T15:47

центробанк рф

эльвира набиуллина

россия

ключевая ставка

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Она подчеркнула, что экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева и без повышения ключевой ставки были бы риски стагфляции.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка, экономика, новости