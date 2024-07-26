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Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку
Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку
Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T15:47
2024-07-26T15:47
2024-07-26T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Она подчеркнула, что экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева и без повышения ключевой ставки были бы риски стагфляции.Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку
Повышение ключевой ставки позволит избежать стагфляции экономики в России – Набиуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Все четыре триггера для повышения ключевой ставки ЦБ РФ реализовались, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями", - перечислила она.
Она подчеркнула, что экономика России все еще находится в состоянии значительного перегрева и без повышения ключевой ставки были бы риски стагфляции.
"Темпы роста ВВП в первом и втором кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. По сути, это – сценарий стагфляции и остановить его можно будет только ценой глубокой рецессии. Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий", - отметила глава ЦБ.
Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта
, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.