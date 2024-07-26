https://crimea.ria.ru/20240726/bank-rossii-povysil-klyuchevuyu-stavku--1139141084.html

Банк России повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Банк России повысил ключевую ставку

Банк России впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Об этом говорится в сообщении регулятора. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T13:37

2024-07-26T13:37

2024-07-26T13:59

банк россии

ключевая ставка

экономика

инфляция

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Банк России впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Об этом говорится в сообщении регулятора.Это максимальный размер ставки с апреля 2022-го, когда она была на уровне 20% годовых.Ужесточение денежно-кредитной политики требуется для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, пояснили в регуляторе.На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Прогноз инфляции пересмотрен и повышен Сейчас прогноз Банка России существенно пересмотрен и на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - полагают в ЦБ.В ходе предыдущих заседаний в июне, апреле, в марте, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, ключевая ставка, экономика, инфляция, новости, россия