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Банк России повысил ключевую ставку
Банк России повысил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Банк России повысил ключевую ставку
Банк России впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Об этом говорится в сообщении регулятора. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T13:37
2024-07-26T13:37
2024-07-26T13:59
банк россии
ключевая ставка
экономика
инфляция
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Банк России впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Об этом говорится в сообщении регулятора.Это максимальный размер ставки с апреля 2022-го, когда она была на уровне 20% годовых.Ужесточение денежно-кредитной политики требуется для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, пояснили в регуляторе.На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Прогноз инфляции пересмотрен и повышен Сейчас прогноз Банка России существенно пересмотрен и на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - полагают в ЦБ.В ходе предыдущих заседаний в июне, апреле, в марте, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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банк россии, ключевая ставка, экономика, инфляция, новости, россия
Материал дополняется
Банк России повысил ключевую ставку
Банк России повысил ключевую ставку до 18%
13:37 26.07.2024 (обновлено: 13:59 26.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Банк России впервые с декабря повысил ключевую ставку с 16% до 18%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Это максимальный размер ставки с апреля 2022-го, когда она была на уровне 20% годовых.
Ужесточение денежно-кредитной политики требуется для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, пояснили в регуляторе.
"Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, - говорится в сообщении ЦБ. - Для возвращения инфляции к цели нужны существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее."
На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Прогноз инфляции пересмотрен и повышен
Сейчас прогноз Банка России существенно пересмотрен и на 2024 год повышен до 6,5–7,0%.
"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - полагают в ЦБ.
В ходе предыдущих заседаний в июне, апреле, в марте, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку
на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию.